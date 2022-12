Indiana Jones 5, film tourné au Maroc, se dévoile dans une bande-annonce

La série « Indiana Jones » dont le cinquième volet a été tourné en partie à Fès, au Maroc, s’est dévoilée dans une bande-annonce. Sa sortie est prévue en juin 2023.

Les amoureux du cinéma devront attendre encore quelques mois pour pouvoir aller voir au cinéma Indiana Jones 5. En attendant, Disney a dévoilé la bande-annonce de la série. On découvre « un Harrison Ford, rajeuni numériquement, toujours dans le rôle du fameux archéologue aventurier » dans les premières images. On y découvre également le héros de la série, coiffé de son mythique chapeau. Une « exclusivité mondiale », assure Empire, le magazine cinématographique anglais.

Le cinquième volet d’Indiana Jones 5 a été tourné en Italie (Sicile), en Angleterre et au Maroc (Fès). Ce tournage a connu plusieurs interruptions : Harrison Ford s’est blessé à l’épaule lors d’une scène de combat, ce qui lui a valu trois mois d’absence, le Maroc avait suspendu ses vols à destination de l’Angleterre en raison du Covid-19 (l’équipe s’était retrouvée coincée dans le royaume pendant plus d’un mois et demi), etc.

Indiana Jones 5 met en vedette les acteurs Harrison Ford et Antonio Banderas. Steven Spielberg en est le producteur. Il a travaillé aux côtés des producteurs traditionnels de cette saga que sont Kathleen Kennedy et Frank Marshall. Dr. Henry Walton “Indiana” Jones Little, ou Indiana Jones en abrégé, en est le personnage principal.

