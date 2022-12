Béni Mellal / Festival Tasmit du cinéma : Une belle édition en perspective

Le festival Tasmit du cinéma et de la critique à Béni Mellal s’annonce haut en couleurs au vu de la qualité des oeuvres en compétition officielle et des artistes et intellectuels qui y sont invités.

Après cinq éditions réussies, le festival Tasmit revient cette année du 30 novembre au 03 décembre pour élire domicile dans la majestueuse salle de spectacle de la Maison de la culture avec une sélection officielle encore plus riche qui promet de tenir public et critiques en haleine six jours durant.

Une dizaine de courts-métrages ont été choisis parmi les plus beaux succès du 7ème art marocain pour concourir en compétition officielle de cette édition, organisée sous la supervision de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), sous le thème «l’émigration dans le cinéma». Il s’agit de “Doah” de Farzad Samsami, “Contraste” de Hatim Belmehdi, “Point d’interrogation” de Younes Reggab, “Jeans” de Mohamed Bouhari, “Gossip” de Dalal El Araqi, “Possibilité 3” d’Abdelilah El Omari, “La ficelle” d’Ali Charaf, “Parfum” de Houcine Chani, “Les Sentiers de la colère” de Lina Arious, et “Adour” de Nora Azeroual.

Le jury de la sélection officielle sera présidé par le cinéaste Saad Chraïbi qui sera entouré de l’acteur et réalisateur Mohamed Choubi, de l’écrivaine et enseignante en sociologie, Latifa Baka, de l’artiste peintre Seddik Rachdi El Yacoubi et de l’enseignante à la Faculté des lettres et des sciences Humaines (Beni Mellal) Amal Oussikoum.

En marge de la compétition des courts-métrages une belle brochette de longs-métrages primés dans différents grands festivals seront projetés dans le cadre des catégories “Panorama” et “Films documentaires”. “Les femmes du pavillon J” de Mohamed Nadif ouvre le bal de cette édition. Produit en 2019, ce film d’une 1H37 mn a remporté le Prix du meilleur long-métrage du 37ème festival international de cinéma “Vues d’Afrique” au Canada, dans la section Fiction internationale.

Le public aura également rendez-vous avec d’autres films de très haute facture à l’image de “Mica” d’Ismaël Ferroukhi, “Suspended wives” de Merième Addou”, et “Une urgence ordinaire” de Mohcine Basri. De même, le festival consacre une matinée cinématographique aux enfants qui sera marquée par la projection et un débat autour du film “Hakkach” d’Oussama Mouatamir”.

Parmi les moments forts de cette édition, l’organisation d’un master class qui sera animé par le réalisateur Mohamed Mouftakir et d’une conférence-débat sur le thème “l’émigration dans le cinéma”. Initiée en collaboration avec les Conseils élus, l’Académie régionale de l’éducation et de la formation et l’ONG Progettomondo, cette édition rendra hommage à plusieurs figures artistiques nationales, notamment l’actrice Khouloud Bettioui et le critique Abdelkrim Ouakrim, ainsi qu’à d’éminents intellectuels comme l’historien Mustapha Benkhalifa Arbouch et le journaliste feu Mohamed Najib El Hajjam.

Dans le cadre de cette édition, le prestigieux Complexe culturel “Les Grands Arbres”, haut lieu de la culture, de la pensée et de la réflexion, va accueillir des séances de signature de nouvelles publications dont “Fragments de mémoire cinématographique” du réalisateur Saad Chraïbi, “Le rêve interdit” de l’artiste chorégraphe, metteur en scène et danseur étoile Lahcen Zinoun et “A l’ombre des obsessions” de la poétesse Aïcha Aït Beri.

Autre nouveauté, cette 6ème édition marque l’ouverture pour la première fois du festival Tasmit du cinéma et de la critique sur l’univers carcéral avec l’organisation d’une matinée artistique à la prison locale.

