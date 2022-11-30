لمغرب و كندا: الاختيار الصعب للجالية الكندية

زهرة منون ناصر
الاختيار الصعب: المغرب ام كندا؟؟؟
جل المغاربة المقيمين بالخارج يحملون الجنسية المغربية وجنسية بلد الإقامة.
استثناء مميز بالنسبة لمغاربة كندا بالخصوص في الأيام الحالية ونحن نتابع بشغف تفاصيل كأس العالم الثاني والعشرين، الذي تحتضنه لأول مرة دولة قطر العربية.
باعتبار أن فرقة أسود الأطلس وفرقة كندا يشاركان في هذا العرس الرياضي الدولي، يقف المغاربة الكنديون وعيونهم على الكرة وأيديهم
على قلوبهم، من يا ترى سيحظى بالفوز؟
من سنشجع؟ المغرب ام كندا؟ انهما بمثابة الأبوين، ويصعب الحسم فيمن نختار!
تحرينا اراء و ارتسامات بعض المغاربة الكنديين لنقف على وجهات نظرهم، فكان الانطباع التالي:
في البداية يقول السيد إدريس المعياري الذي سافر مع عائلته
أول مرة يسعفني الحظ للحضور في تظاهرة كاس العالم رفقة عائلتي الصغيرة، واعتبر هذا شرفا كبيرا، لاسيما بعد ان تمت المناداة على ابني شاذي ليكون ضمن فئة اقل من عشرين سنة وابنتي شيرين ضمن اقل من سبعة عشر. انه احساس قوي وجميل.
. اختارتنا القرعة لنشاهد ثلاث مقابلات في هذه المناسبة
ارى ان المنتخب المغربي يتكون من تشكيلة قوية، ومدرب محنك ومتمكن من زرع الثقة والحماس في نفوس اللاعبين، وهذا سيكون دافعا للمنتخب الوطني في تشريف الكرة المغربية والعربية، وتقديم لعب مشوق بكل ما اوتوا من قوة. بالإضافة الى اننا نتوفر على أحسن حارس مرمى افريقي ومن بين عشر حراس عالميا. (ياسين بونو)، بالإضافة الى أشرف حكيمي أحسن ظهير أيمن وكدلك نصير مزراوي.
شعاري أن نكون عائلة واحدة في هده التظاهرة، خلف أسود الأطلس لكي نحقق الفوز ونمر الى دور الثمن لإعادة انجاز 1986 بالمكسيك.
السيد جواد الاندلسي: لاعب كرة القدم مغربي مقيم بمدينة لا فال
انطباعي حول كأس العالم، اولا كمغربي ولاعب سابق للمنتخب الوطني وبأن البلد العربي قطر،
المنظم لكأس العالم شرف لنا جميعا كعرب ومسلمين.
نتمنى ان شاء الله يكون النجاح كبيرا رغم ان بعض الدول وبعض الاشخاص حاولوا ويحاولون اعطاء صورة سلبية عن البلد
اظن ان التغيير الذي قام به المدرب السيد الرݣراݣي، يعطينا املا في الفوز، لأننا نلاحظ أن المدرب قام بعمل جيد من قبل سواء مع فريق الفتح ومع فريق الوداد الذي حقق نتائج إيجابية، ولديه طريقة إيجابية تمكنه من كيفية التعامل مع اللاعبين، وهذه بالنسبة لنا أحسن وسيلة لإعطاء صلاحية للاعب. انه يعطي الثقة للاعبين من خلال التشجيع والتقدير. عندما كنت كلاعب، حينما يثق فيك المدرب ويمد العون والنصيحة داخل المستودع وخارجه، تدخل الملعب بحماس كبير خصوصا حينما تكون مرتديا القميص الوطني، وهذا شرف كبير لنا جميعا لاسيما في تظاهرة دولية لكاس العالم.
من ناحية النتائج او التكهنات صعب جدا، لأن الفرق الثلاث صعاب و لا يمكنني التكهن بالنتائج لكن عندي امل ان شاء الله في الفريق الوطني هذه السنة يوصل لدور مشرف للكرة المغربية من اجل النتائج المشرفة.
رأي اخر للسيد فوزي متولي: رئيس الجمعية المغربية لمدينة تورونتو سابقا
بلا شك أن حدث كأس العالم الفيفا هو اكبر حدث رياضي في العالم تقام النسخة 22 هذه السنة في قطر، كما تعرفون هذه البطولة تقام كل 4 سنوات، والانفراد في هذه الدورة هو انها تحتضن من قبل دولة قطر، أول مرة يقام في بلد عربي و مسلم و في دولة ذات أغلبية مسلمة ، هذا الانطباع الاول على البلد فأنا مرتاح لما رأيته من انجازات و تقنيات و حداثة في الاستعدادات لكأس العالم واظن هذه البطولة الدولية سيكون لها نجاح باهر، فالجمهور أتاها من جميع أنحاء العالم، ثم ان قطر قريبة لبلادنا المغرب ، و كما شاهدنا هناك حضور عربي كثيف و كبير لتشجيع الفريق المغربي، فهي اول تجربة يحتضنها بلد عربي، واتمنى أن نراها في بلدان أخرى، و لما لا المغرب ، تتمنى التوفيق ان شاء الله لفريق الاسود، و عندي احساس ان هذه البطولة ستكون بطولة في مستوى عالي ان شاء الله .
حول الارتسامات حول مشاركة المنتخب المغربي: أعرف أنه فريق متكامل وله مدربين بمستوى جيد
وعلى ثقة عالية في النفس ويشتملون على مجموعة متناسقة فيما بينهم واظن ان المدرب يقوم بعمل جيد والأطر يقدمون بكل ما فيه من مساعدة وكل ما يحتاج اللاعبون.
اظن ان الفريق ترك بصمة في كأس العالم واتكهن انه ان شاء الله سيمر للدور الثاني.
نتمنى لهم التوفيق واعرف ان هناك مغاربة كثر سافروا الى قطر ويساندون فريقهم من جميع بقاع العالم و حتى من كندا و هناك مجموعات كبيرة من المغاربة من تورونتو ذهبوا من اجل مساندة المنتخب
سوف نساند المنتخب ونتمنى التوفيق للمغرب ولبلدنا الثاني كندا.
Source : Alwane