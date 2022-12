Maroc: un touriste français soupçonné d’avoir tué ses deux enfants

– Les victimes étaient âgées de 9 et 13 ans. Elles ont été retrouvées dans une chambre d’hôtel portant des traces d’injections d’une substance suspecte.

Khalid Mejdoup |

Rabat

AA / Rabat /

Un touriste français est soupçonné d’avoir tué ses enfants de 9 et 13 ans, a tenté de se suicider dans une chambre d’hôtel, au Maroc, ont fait savoir les autorités marocaines.

Une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, visant à « élucider les causes et circonstances d’une tentative de suicide d’un touriste français de 72 ans, soupçonné d’avoir commis un homicide avec préméditation en injectant à ses deux enfants mineurs une substance suspecte », a annoncé la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Selon la même source, les services de la police judiciaire de Marrakech avaient entamé les procédures de constatation des corps sans vie des deux mineurs, précisant qu’il s’agit d’un double meurtre d’enfants âgés de 9 et 13 ans, portant des traces d’injections d’une substance suspecte, dans une chambre d’hôtel. Les victimes ont été retrouvées à proximité de leur père français, un infirmier retraité, qui était dans un état comateux.

Le communiqué précise qu’une lettre a également été découverte dans la chambre d’hôtel qui explique que des antécédents familiaux sont à l’origine de ce crime et sa tentative de suicide. La lettre a été transmise au laboratoire de police scientifique et technique pour déterminer sa relation avec ce crime.

Dans le cadre de l’enquête, l’ancienne épouse du citoyen français a également été auditionnée. La police judiciaire de la ville de Marrakech poursuit ses recherches et ses investigations sur cette affaire, tandis que les corps des deux victimes ont été transférés à l’hôpital pour autopsie en vue de déterminer les causes et les circonstances de ce crime.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

