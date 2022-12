Blé ukrainien: voici les principaux bénéficiaires de l’accord céréalier

L’accord céréalier conclu fin juillet a ouvert la voie aux livraisons de blé ukrainien en Corée du Sud, au Soudan, en Iran, à Djibouti et en Irlande, mais la croissance la plus notable concerne la Turquie, a compté Sputnik en se fondant sur la base des données Comtrade de l’Onu.L’accord sur le dégel des exportations de blé ukrainien a été conclu entre la Russie, la Turquie, l’Ukraine et l’Onu et est entré en vigueur début août. Il compte deux niveaux: à part un mécanisme d’exportation de produits ukrainiens des ports de la mer Noire, l’Onu s’est engagée à contribuer à la levée de restrictions sur les exportations de produits agricoles russes.Par conséquent, l’Ukraine a augmenté les exportations de céréales à 594,3 millions de dollars, contre 407,6 millions un mois auparavant. La Turquie a le plus augmenté ses achats (+38,8 millions de dollars). L’Italie a enregistré une hausse de 18,3 millions en matière d’importations de blé, contre 13,5 millions pour l’Allemagne, 11,5 millions pour le Liban et 6,4 millions pour l’Espagne.La Corée du Sud a elle aussi repris les achats de céréales en grandes quantités (32 millions de dollars), ainsi que le Soudan (22,1 millions), l’Iran (10,4 millions), Djibouti (7,5 millions), l’Irlande (6,9 millions), l’Algérie (6,7 millions) et les îles Marshall (5,1 millions).

L’Occident le plus approvisionné

Cependant, les pays de l’Occident restent les acheteurs les plus importants de ce blé, assurant 66% des importations. La plupart des céréales vont en Roumanie (25%), en Pologne (9%) et en Hongrie (6%). La Turquie a acheté en août 16% du blé ukrainien. Les autres pays n’en ont importé que 17% au total.En valeur monétaire, la Roumanie (149,9 millions de dollars), la Turquie (97,7 millions), la Pologne (54,6 millions) et la Hongrie (33,3 millions) sont en tête du top 10 des pays importateurs. La Corée du Sud vient cinquième, suivie de l’Allemagne, de l’Égypte, du Soudan et de l’Italie.

Source : Sputnik