Christine Fréchette demande d’accélérer le traitement des demandes de permis de travail

La nouvelle ministre de l’Immigration et de la Francisation du Québec, Christine Fréchette, était de passage à Drummondville.

PHOTO : RADIO-CANADA / JEAN-FRANÇOIS DUMAS

De passage à Drummondville mercredi matin, la nouvelle ministre de l’Immigration et de la Francisation du Québec, Christine Fréchette, a lancé un message à ses homologues fédéraux quant aux longs délais liés à l’obtention de permis de travail.

Lors d’un forum sur l’immigration auquel participent des gens d’affaires d’un peu partout dans la province, la ministre a en effet soutenu que les permis de travail octroyés aux demandeurs d’asile qui empruntent le chemin Roxham sont actuellement délivrés trop lentement.

« Ce n’est pas optimal. On s’attend à ce que le fédéral délivre beaucoup plus rapidement les permis de travail aux demandeurs d’asile qui passent par le chemin Roxham, et Dieu sait qu’ils sont nombreux. »— Une citation de Christine Fréchette, ministre de l’Immigration et de la Francisation du Québec

L’absence de délivrance de permis de travail rapidement, ça fait en sorte que ces gens-là ne peuvent pas s’intégrer dans l’économie, à la société québécoise. Ils ne peuvent pas être accompagnés comme il se devrait. Ça génère des coûts, c’est une période d’attente qui ne sert personne , ajoute-t-elle.

Selon elle, l’intégration plus rapide de ces travailleurs pourrait permettre de répondre plus efficacement à l’enjeu de pénurie de travailleurs vécu dans de nombreux secteurs de l’économie.

Elle souhaite aussi une renégociation de l’Entente sur les tiers pays sûrs avec les États-Unis. Pour l’instant, cette Entente sur les tiers pays sûrs fait en sorte qu’un passage comme le chemin Roxham est d’intérêt, car il n’est pas soumis à ce qui a été convenu dans cette entente. On souhaite que le gouvernement canadien revoie cette entente avec les États-Unis.

Avec les informations de Jean-François Dumas

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1933239/permis-travail-roxham-christine-frechette