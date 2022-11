Vivre et travailler : Comment rejoindre le Canada

Immense pays, peu peuplé au regard de sa superficie, le Canada recherche chaque année des milliers d’immigrants venus du monde entier. Il possède de multiples atouts pour attirer tous ceux qui souhaitent accéder à une meilleure qualité de vie ou simplement tenter une nouvelle expérience. Mais ce projet requiert bon nombre d’informations, un projet muri et une préparation méthodique. L’une des clés pour obtenir son visa réside dans le fait de connaitre en détail les différents programmes d’immigration et de choisir le plus approprié à son profil et à son objectif.

Il existe plusieurs moyens permettant de s’installer temporairement ou durablement sur le sol canadien. Au niveau fédéral, c’est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui est le ministère responsable des programmes et des services d’immigration, d’établissement, de réinstallation et de citoyenneté, et décide de la politique et des stratégies d’immigration. Toutes les demandes relatives au visa peuvent se faire auprès des centres de réception des demandes de visa (CRDV).

L’Autorisation de voyage électronique (AVE) est suffisante pour se rendre au Canada lorsqu’un visa n’est pas nécessaire, pour des vacances, des études ou des affaires, pour une durée n’excédant pas six mois. D’une validité de cinq ans, sa demande peut se faire en ligne et est associée automatiquement au passeport. Il faut pouvoir justifier de fonds suffisants pour couvrir la durée du séjour.

Les visas pour le Canada

Le visa de résident temporaire, pour les séjours de plus longue durée et quand les critères pour l’obtention de l’AVE ne sont pas suffisants autorisant à 6 mois de présence. On distingue alors le visa unique, valable pour un seul séjour pendant la période de sa validité et le visa pour entrées multiples qui permet de se rendre à volonté au Canada dans une période de 10 ans.

Le visa de résident permanent est accordé en répondant à des critères plus stricts et donne les mêmes droits qu’à un citoyen canadien (sauf le droit de vote).

Le Programme Vacances-Travail permet aux Français de 18 à 35 ans d’obtenir un visa de travail temporaire pour toutes les provinces du Canada afin d’y voyager et de pouvoir y travailler pour une durée maximum de 24 mois. Le PVT fait partie d’un dispositif appelé Expérience Internationale Canada (EIC- anciennement Programme de Mobilité des Jeunes) qui s’adresse à trois catégories : le Programme Vacances-Travail précité, les stages Coop international permettant aux étudiants français d’effectuer un stage dans le cadre de leurs études pour une durée maximum de douze mois, et les jeunes professionnels ayant reçu une offre d’emploi en contrat déterminé, pour une durée maximum de vingt-quatre mois. Le gouvernement fédéral vient d’annoncer qu’à compter de novembre 2022, les étudiants étrangers seront autorisés à travailler plus de 20h par semaine.

À noter, les démarches d’immigration pour le Québec diffèrent de celles des autres provinces. La Belle province possède ses propres critères et outils pour sélectionner les candidats (lire p.??).

Le reste des modalités d’accès au Canada passe par Entrée Express. Géré au niveau fédéral, ce dispositif se caractérise par un processus rapide qui sélectionne l’accès au pays.

Les différents programmes d’immigration

Le programme des travailleurs qualifiés ne relie à aucune province canadienne en particulier. Le pays considère que ces travailleurs sont utiles à l’économie et ont toutes les chances pour s’intégrer au Canada. La procédure consiste à déclarer son désir d’immigrer au Canada en créant un profil Entrée Express en ligne. Selon différents facteurs (âge, métier, compétences linguistiques, adaptabilité, profil du conjoint, etc.) les candidats obtiennent des points par un système de classement global qui les positionnent dans le bassin des candidats éligibles.

Afin d’attirer des travailleurs étrangers qualifiés dans de petites communautés, le Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord vise à faire profiter certains endroits du dynamisme de l’immigration économique par une facilité d’accès à la résidence permanente pour ceux qui souhaiteraient s’y établir durablement .

Le programme des travailleurs de métiers spécialisés concerne des métiers en forte demande au Canada. Il ne comporte pas d’exigences en matière d’études et regroupe quatre secteurs : la construction, le transport, la fabrication et les services. Ce programme offre aux candidats de grandes chances d’obtenir la résidence permanente car, face à la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement canadien qui privilégiait auparavant le système de points, a décidé de faciliter l’immigration pour les professionnels de ces secteurs essentiels.

La catégorie de l’expérience canadienne nécessite d’avoir une expérience du travail au Canada en tant que résident temporaire détenant un permis de travail. Cette expérience de travail doit avoir été acquise dans certains postes avec un nombre d’heures suffisant.

Les provinces et territoires participant au Programme de désignation des candidats de la province ont signé une entente avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada leur permettant de proposer des dispositifs adaptés à leurs besoins propres. Il est ainsi possible d’immigrer en décrochant une offre d’emploi d’un employeur issu de ces provinces. L’entreprise doit avoir été validée par les autorités canadiennes pour procéder à ces embauches. L’offre d’emploi doit être à temps plein, d’une durée minimale de deux années avec possibilité d’extension. Cela offre la possibilité pour un candidat qui n’a pas suffisamment de points d’en obtenir 600 supplémentaires qui lui procurent automatiquement une invitation à présenter une demande de résidence. Il est conseillé de se rendre sur le site gouvernemental de chaque province pour en connaître précisément les besoins.

Le Programme d’immigration au Canada atlantique (PICA) regroupe quatre provinces, l’Ile-du-Prince-Edouard, Terre-neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse. Il vise les étrangers qui ont reçu une offre d’emploi dans la région de l’Atlantique ou qui détiennent un diplôme d’un établissement post-secondaire reconnu au Canada atlantique, et qui répondent aux exigences en matière d’études, d’expérience de travail et de compétences linguistiques (tests obligatoires).

Entrepreneur : l’entrepreneuriat est vivement encouragé sur le continent nord-atlantique. La résidence est envisageable pour le démarrage d’une entreprise qui innove et qui crée des emplois pour les canadiens. L’entreprise doit être appuyée par une organisation désignée par le Canada.

Travailleur autonome : Pour être recevable dans cette catégorie, il est demandé de posséder une expérience d’au moins deux ans dans des activités culturelles ou sportives et d’avoir la capacité de créer son propre emploi au Canada.

Les immigrants de la catégorie du regroupement familial (parrainage) des citoyens et résidents permanents canadiens peuvent accueillir des membres de leur famille proche. Ils doivent justifier d’une situation stable et de revenus suffisants pour pouvoir un temps subvenir à leurs besoins.

Réfugiés : ce statut est attribué uniquement aux personnes contraintes de fuir leur pays. Elles doivent être désignées ou parrainées par des organismes habilités. Cette manière d’immigrer fait l’objet d’un filtrage minutieux par les autorités canadiennes.

Le Programme pilote des gardiens d’enfants et d’aides familiaux : le pays accueille certaines aides familiales. Pour y postuler, il faut obtenir une offre d’emploi à titre d’aide familiale, justifier d’une expérience similaire dans le pays d’origine et faire valoir une équivalence de diplôme. Le processus d’immigration sera différent selon la situation et l’expérience acquises.

Rappelons qu’il est nécessaire pour tous ces programmes de satisfaire à certaines exigences médicales et sécuritaires (examen médical, casier judiciaire).

Source : www.canada.ca