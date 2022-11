Rédigé par Mariem LEMRAJNI

Les médecins du secteur libéral dénoncent quelques dispositifs fiscales contenus dans le projet de loi de finance 2023 et appellent le gouvernement au dialogue. Le Syndicat national des médecins du secteur libéral rejette catégoriquement le système de prélèvement à la source. Détails.

Les médecins libéraux contestent le nouveau régime fiscal et refusent le prélèvement à la source

La principale nouveauté du PLF2023 concernant l’application de la retenue à la source aux professions libérales a suscité un débat houleux ainsi que la réprobation de nombreux médecins libéraux.

Dans un communiqué rendu public, le Syndicat National des Médecins du secteur Liberal (SNMSL) a rejeté le nouveau régime fiscal qui prévoit la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt. «L’Impôt sur le revenu des personnes physiques impose au médecin du secteur privé de payer 38% des bénéfices, similaires à 20% pour les sociétés commerciales ayant le même revenu, en plus de la taxe professionnelle, de la taxe urbaine et des cotisations de couverture maladie d’une valeur de 991 dirhams par mois, à savoir la valeur de cotisation la plus élevée dans notre pays», lit-on dans le communiqué.

La même source rappelle que le projet de Loi des Finances 2023 prévoit un abattement de 20% à la source, déplorant que cela a été décidé « sans tenir compte des coûts et des emprunts auxquels les médecins ont recours pour équiper et faire fonctionner les cliniques médicales ».

Pour cette raison, le Syndicat a appelé le gouvernement a plaidé pour la révision du régime fiscal applicable aux médecins libéraux et la tarification de référence.

