L’Inde teste avec succès un intercepteur de défense antimissile balistique

Le système, qui est capable d’abattre les missiles et les avions adverses entrants, a été développé dans le cadre du programme indien de défense antimissile balistique.L’Inde a effectué le premier essai en vol réussi du missile intercepteur de défense antimissile balistique (BMD) capable de neutraliser des missiles et des avions à longue portée, a indiqué mercredi soir, le ministère indien de la Défense. »L’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) a mené avec succès un premier essai en vol du missile intercepteur AD-1 de défense antimissile balistique (BMD) de phase II avec une grande fourchette d’altitude de destruction depuis l’île APJ Abdul Kalam au large de la côte d’Odisha le 2 novembre », a ajouté la même source.

Les scientifiques de la DRDO ont indiqué que le système de défense antimissile balistique entièrement fonctionnel contenait des radars de haute puissance et pouvait potentiellement protéger de vastes zones contre des missiles adverses ou d’autres attaques aériennes.Le président du DRDO, Samir Kamat, a félicité son équipe pour le succès de l’essai, notant que l’intercepteur offrirait « une grande flexibilité opérationnelle et aurait la capacité d’engager de nombreux types de cibles différents ».L’Inde œuvre ces dernières années a assuré son autonomie dans le secteur de la défense dans le cadre notamment de l’initiative « Make in India », lancée en 2014 « .En 2021, l’Inde a occupé la 3e position mondiale en termes de dépenses militaires, derrière les États-Unis et la Chine, selon un rapport de l’Institut international de recherche sur la paix (SIPRI).

Source : https://fr.sputniknews.africa/20221103/linde-teste-avec-succes-un-intercepteur-de-defense-antimissile-balistique-1056708865.html