Maroc : Les transferts des MRE à plus de 80,8 MMDH à fin septembre 2022

Par Yabiladi (avec MAP) Photo d’illustration. / DR

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint plus de 80,8 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, contre près de 72,4 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des Changes. Ces transferts ont ainsi affiché une hausse de 11,6% par rapport à fin septembre 2021, précise l’Office qui vient de publier ses récents indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Ces indicateurs font aussi ressortir que les recettes voyages, sous l’effet de la reprise, ont plus que doublé passant de 24,9 MMDH à fin septembre 2021 à 62,23 MMDH à fin septembre 2022. Ces recettes sont en amélioration de 136,3% comparativement à la même période de l’année 2020 et dépassent le niveau atteint à fin septembre 2019 (60,15 MMDH). Les dépenses, quant à elles, se situent à 11,92 MMDH. Ce niveau demeure inférieur à ceux enregistrés en 2018 (14,28 MMDH) et en 2019 (15,95 MMDH), années avant la crise du covid-19.

Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint, de son côté, près de 19,7 milliards de dirhams (MMDH) au cours des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 50,8% par rapport à la même période un an auparavant, Les recettes des IDE ont progressé de 35,9% à 29,6 MMDH et les dépenses ont augmenté de 13,5% à 9,9 MMDH. Pour leur part, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) ont dépassé 13,43 MMDH à fin septembre, affichant une croissance de 2% par rapport à la même période de l’année écoulée.

L’office indique, par ailleurs, que le déficit commercial du Maroc s’est établi à 234,4 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 53,3% par rapport à la même période un an auparavant. Les importations ont progressé de 43,8% à près de 552,38 MMDH et les exportations se sont améliorées de 37,4% à 317,89 MMDH, précise l’Office en ajoutant que le taux de couverture a perdu 2,6 points à 57,6%.

Au détail, la hausse des importations de biens fait suite à l’augmentation des achats des produits énergétiques (+62,82 MMDH), des demis produits (+43 MMDH), des produits alimentaires (+23,1 MMDH), des biens d’équipement (+17,65 MMDH), des produits bruts (+13,66 MMDH) et des produits finis de consommation (+7,8 MMDH), fait savoir la même source.

S’agissant des exportations de biens, leur accroissement concerne notamment les phosphates et dérivés (+36,68 MMDH), l’Automobile (+20,1 MMDH), l’Agriculture et agro-alimentaire (+10,55 MMDH), le Textile et cuir (+7 MMDH), l’Aéronautique (+5,6 MMDH), l’Electronique et électricité (+3,38 MMDH).