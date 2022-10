Il fait confiance à Google Maps pour rejoindre ses amis et finit dans un endroit inattendu

© Photo Pixabay / StockSnap

Un vététiste a pu être secouru après avoir passé près de 10 heures accroché à des touffes d’herbes sur une falaise. En cause: un itinéraire proposé par Google Maps qu’il n’a pas vérifié.Voici pourquoi il faut ne pas croire aux services de cartographie en ligne et vérifier le trajet proposé.Un jeune cycliste de 17 ans a vécu le 24 octobre une mésaventure en voulant rejoindre ses amis au Plateau-des-Petites-Roches, en France, relate France Bleu.En partant de Fontaine, une commune près de Grenoble, il a activé Google Maps sur son smartphone. Mais l’application lui a proposé un itinéraire inaccessible à vélo, ce qui ne lui a pas empêché de laisser son transport et de poursuivre son parcours à pied. Ainsi, il a pris la direction de la Via ferrata, actuellement fermée, alors que l’application ne lui indiquait pas.Résultat, le cycliste s’est retrouvé sur une falaise en pleine nuit, sur laquelle il n’a pas pu bouger. France Bleu note que son portable avait encore de la batterie, et il a pu alerter les secours en composant le 112.

Un vrai chanceux

D’après le brigadier Philippe Magnin, l’intervention n’était pas facile: »Il s’est retrouvé dans un endroit inaccessible. Les camarades ont marché toute la nuit pour essayer de le trouver mais ne l’ont pas trouvé ».France Bleu relate que les secouristes ont dû déployer l’hélicoptère de la Sécurité Civile, qui a aidé à localiser et à évacuer le jeune homme au matin. »C’était vraiment la surprise et la stupéfaction de voir où il était arrivé », a affirmé le fonctionnaire.En effet, il était sur un éperon rocheux rendu humide par la pluie, qui surplombait 100 à 150 mètres de vide. En outre, accroché « à des touffes d’herbes », il est resté environ 10 heures dans cette position. »Il s’est accroché à la vie et jusqu’au bout il y a cru. S’il avait glissé, cela aurait été fatal », a conclu M.Magnin.

Source : Sputnik