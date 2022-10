Meknès : Elle tue sa sœur qu’elle trouve en pleins ébats sexuels

Nous sommes dans la capitale ismaélite, Meknès. Une jeune femme qui semble dans un état perturbé vient, de rentrer aux locaux des services de la police. Elle se tient devant un limier pour lui expliquer que sa sœur qui occupe, toute seule, sa demeure située dans la région d’Oujah Ârouss ne répond pas à ses appels téléphoniques. Pour s’assurer que rien ne lui est arrivé, elle se rend chez elle. Mais, lorsqu’elle frappe à la porte, elle ne lui ouvre pas. Elle est sûre qu’il lui est arrivé un malheur. Prenant ses paroles au sérieux, les éléments de la police judiciaire l’accompagnent au domicile de sa sœur après en avoir informé le procureur du Roi. Effectivement, les policiers ouvrent la porte. Et c’est la mauvaise surprise. La femme est allongée sur le dos, corps sans vie et gisant dans une mare de sang. Elle présente une grave blessure au niveau du cou ainsi que des contusions. La première chose que les enquêteurs remarquent est la présence de préservatifs sur la scène du crime. Ce qui prouve qu’il y avait un homme en compagnie de la victime. Les limiers tiennent ainsi une piste sérieuse.

Entre-temps, les réponses de la sœur aux questions des enquêteurs leur ont mis la puce à l’oreille. De plus les analyses effectuées au laboratoire scientifique de la police sur les objets saisis pointent du doigt la plaignante qui est convoquée une nouvelle fois, le jeudi 29 octobre, par la police et soumise à un interrogatoire serré. Elle finit par cracher le morceau. Elle raconte aux enquêteurs qu’elle venait, le lundi 26 octobre, rendre visite à sa sœur lorsqu’elle l’a trouvée en pleins ébats sexuels avec un jeune homme qui a pris la fuite. Hors d’elle, elle a lui a asséné un coup de couteau au cou puis l’a étouffée avec un foulard.

Arrêtée ainsi que l’amant de sa sœur, tous les deux ont été traduits, dimanche 2 septembre, devant le parquet général près la Cour d’appel de Meknès qui les a maintenus en détention préventive avant de les remettre entre les mains du juge d’instruction.

