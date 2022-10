Maroc – Israël : Renforcement de coopération à l’horizon entre l’INRA et Volcani

L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Institut israélien Volcani, se sont attendus sur le renforcement de la coopération dans le domaine de la recherche agronomique, notamment dans les volets liés à l’agriculture et la R&D.

Le Maroc et l’Israël vers un renforcement de coopération dans le domaine de l’agriculture et de la R&D. En effet, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et l’Institut israélien Volcani ont décidé de solidifier leur partenariat. Cette décision fait suite à des contacts directs entre les 2 parties au cours des derniers mois, soldés par une visite du Directeur de l’INRA, Faouzi Bekkaoui. Celui-ci s’est rendu aux laboratoires de Volcani dans la zone agricole de Rehovot en banlieue de Tel Aviv-Yafo.

Le Directeur de l’INRA a effectué cette visite en marge de sa participation à la Conférence internationale sur les techniques de la production de l’alimentation depuis la mer et le désert, organisée récemment par le ministère israélien de l’Agriculture et du Développement rural, à Eilat. Dans ce cadre de développement de coopération, des échanges d’étudiants et de chercheurs auront lieu. L’objectif étant de bénéficier de l’expérience de Volcani dans plusieurs domaines à savoir l’agriculture intelligente, l’agriculture verte et l’amélioration génétique, particulièrement pour le blé, a indiqué Faouzi Bekkaoui.

S’agissant de la participation du Maroc à la Conférence, le patron de l’INRA a relevé que plusieurs questions importantes et d’actualité pour le pays ont été évoquées. À celles-ci s’ajoutent des sujets relatifs à la croissance démographique, le réchauffement planétaire, les changements climatiques, la réduction des superficies des sols agricoles, ainsi que les alternatives disponibles.

Notons que cette participation a permis à l’INRA de rencontrer de nombreux chercheurs et de s’enquérir des études les plus récentes dans le domaine du développement de l’agriculture au Maroc.

Source : https://industries.ma/maroc-israel-renforcement-de-cooperation-a-lhorizon-entre-linra-et-volcani/