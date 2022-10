Maroc-Algérie : vers la fin de la crise diplomatique ?

Le roi Mohamed VI est annoncé au prochain sommet arabe les 1ᵉʳ et 2 novembre prochains en Algérie. S’achemine-t-on vers le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays rompues en raison des malentendus profonds au sujet des questions fondamentales du royaume ?

Selon certains observateurs, la probable participation du souverain à cette grande rencontre permet d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale entre Rabat et Alger. Plusieurs signaux laissent entrevoir ce réchauffement.

Récemment, des cadres du ministère algérien de la Justice ont assisté à la 38ᵉ session du Conseil des Ministres arabes de la Justice qui a eu lieu au Maroc. « Après 14 mois de rupture, un ministre algérien assiste à une réunion au Maroc », avaient annoncé les médias locaux. La délégation qui a expliqué les raisons de l’absence du ministre a même remercié le royaume pour l’accueil chaleureux réservé à son arrivée.

Cependant, certains responsables algériens cités par le site TSA ne voient pas les choses de la même manière. « Aucune démarche bilatérale n’est à l’ordre du jour » entre les deux pays lors du Sommet arabe d’Alger, a déclaré l’un d’entre eux.

L’Algérie confirme la présence du roi Mohammed VI au sommet arabe

Le roi Mohammed VI, accompagné de son fils, le prince héritier Moulay Hassan, devrait participer au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra à Alger les 1ᵉʳ et 2 novembre. La présence du souverain marocain à cette rencontre serait un geste diplomatique fort pour apaiser les tensions entre les deux pays

Mohammed VI prendra part à ce sommet, ont confirmé des sources officielles algériennes à Jeune Afrique. Mais pour le moment, aucune source officielle marocaine n’a confirmé ni démenti cette information. La présence du monarque marocain à cette rencontre majeure devrait contribuer à réduire les tensions avec l’Algérie qui a rompu ses relations diplomatiques avec le royaume en août 2021.

« La présence du roi est voulue par Alger et devrait contribuer à mettre fin aux tensions. Mais le Maroc doit s’excuser auprès de l’Algérie pour les attaques par drones et l’espionnage avec Pegasus », explique le journaliste et analyste algérien, Akram Kharief, à El Periódico de España. La dernière visite de Mohammed VI en Algérie remonte à mars 2005, à l’occasion du 17ᵉ sommet de la Ligue arabe.

L’Algérie, alliée du Front Polisario contre le Maroc dans le conflit au Sahara, a également suspendu en juin son traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne, après la décision de Pedro Sanchez de soutenir le plan marocain d’autonomie du Sahara. L’Espagne veut maintenir de bonnes relations avec tous ses voisins, a réitéré mardi Ángeles Moreno, la secrétaire d’État aux Affaires étrangères et mondiales.

Source : Bladi