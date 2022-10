Qu’est-ce que vos finances peuvent vous apprendre sur votre santé? Nous pouvons faire le parallèle entre ces deux univers assez facilement. Nous pouvons gérer notre santé comme nous le faisons pour nos finances, mais on ne le fait pas nécessairement de cette façon. Nous minimisons certains signes ou symptômes, qui sont en fait des pertes pour notre santé ce qui est l’équivalent des retraits bancaires. On pourrait imager en 3 parties cet exemple : Il y a le côté maladie chronique qui est en fait le solde négatif de notre compte bancaire le côté santé globale optimale qui représente notre santé financière, les économies, un compte de banque en positif. Puis se trouve au centre de tout ceci, le point de bascule qui fera en sorte qu’on tendra d’un côté ou de l’autre si nous ne portons pas une attention à nos dépôts et retraits. Avez-vous déjà remarqué que lorsque nous voyons le solde de notre compte de banque, nous faisons des actions concrètes afin de rectifier le tout, le plus rapidement possible, mais nous faisons rarement la même chose pour notre santé car c’est moins visible. On peut voir quelques signes ou symptômes, mais ce n’est pas aussi évident que de voir les mouvements dans notre compte bancaire. Quoi faire à ce moment-là? Je vous invite à faire un petit exercice simple durant quelques jours afin d’évaluer votre journée: écrivez les dépôts et retraits que vous avez faits. Parfois sans nous en rendre compte, nous faisons des petits retraits ici et là et nous ne remarquons pas tout de suite l’impact de nos dépenses sur notre santé. Demandez-vous ce que vous pouvez améliorer, ce qui vous aide et que vous ne faites pas encore et ce qui vous fait faire des retraits. Je peux vous donner quelques exemples tel que votre sommeil, la consommation d’eau, l’énergie, la sédentarité, les relations toxiques et beaucoup plus. Comme l’auto-évaluation peut être difficile, être accompagné peut faire une différence. Pour connaître les meilleures actions à prendre pour vous, je vous invite à réserver une rencontre de 15 minutes avec moi. Ensemble nous pourrons regarder les prochaines étapes à mettre en place pour améliorer vos résultats. À la semaine prochaine pour notre mercredi mémoire.

Patricia Spaans, RHC, N.D.
Coach mémoire et neuroplasticité
Première francophone certifiée dans le Protocole Bredesen
Coach santé certifiée et naturopathe
Conseillère en nutrition fonctionnelle (en cours)

