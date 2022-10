Maroc-Israël : examen des perspectives d’une coopération dans le domaine du cinéma à Haïfa

Video, movie, cinema concept. Retro camera, reels, clapperboard and director chair. 3d

Les perspectives d’une coopération maroco-israélienne dans le domaine du cinéma ont été examinées, le 12 octobre à Haïfa, lors d’une conférence organisée dans le cadre de la 38e édition du Festival du film de Haïfa.

Il s’agit de la deuxième séance d’échanges sur le cinéma marocain lors du festival après une rencontre ouverte à laquelle ont participé des réalisatrices marocaines dont les films sont projetés dans le cadre de cette édition du Festival de Haïfa (8-17 octobre).

Sept films ont été programmés, à savoir Le Bleu du Caftan (2022), Aya et la mer et Adam de Maryam Touzani (2019), ainsi que Reines de Yasmine Benkirane (2022), Rock the Kasbah de Laïla Marrakchi (2013), et Les Chevaux de Dieu (2013) et Ali Zaoua de Nabil Ayouch (2000).

Dans une déclaration à la MAP, Yaron Shamir, directeur artistique du Festival du film de Haïfa, a indiqué : “Nous avons voulu mettre l’accent, lors de cette édition, sur la présence du cinéma marocain, en particulier le cinéma féminin, car c’est un cinéma qui a connu au cours des vingt dernières années un grand bond en avant et un développement qualitatif, qui se reflète dans les prix internationaux et la participation de premier plan de nombreux opus à des festivals aux côtés de cinéastes singuliers.”

Shamir a ajouté que ce choix a été un succès, car l’affluence sur les films marocains a été importante lors de cette édition, notamment avec la projection de sept films, soulignant que les salles étaient pleines et que cela s’explique également par le fait que de nombreux juifs sont originaires du Maroc et s’intéressent à la culture marocaine.

“Nous sommes également fiers de la présence de cinq réalisatrices au festival, ce qui ouvrira la porte à l’interaction entre les cinéastes et constituera la base de futurs partenariats pour des co-productions”, a-t-il poursuivi.

Le Maroc, vivier de talents

Dans son intervention lors de cette conférence, la productrice internationale marocaine Khadija Alami a passé en revue la situation du cinéma et de la production cinématographique au Maroc, estimant que le Maroc est depuis 100 ans une terre de tournage, depuis les frères Lumière en passant par Hitchcock et Orson Welles jusqu’au cinéma moderne.

Khadija Alami a mis en avant que le Maroc compte de nombreux réalisateurs, hommes et femmes, aux visions différentes et importantes, qui constituent actuellement la fierté du pays, ainsi que des équipes techniques expérimentées grâce à la bonne formation dans les instituts spécialisés et leurs nombreux contacts avec les équipes et les réalisateurs internationaux lors des tournages de films au Maroc.

Elle a également abordé les incitations financières et fiscales offertes par le Maroc pour encourager les investissements étrangers, les tournages et les productions au Maroc, affirmant notamment qu’il n’existe aucune censure au Maroc.

Source : Tel Quel