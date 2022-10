Moscou et Rabat s’engagent à coopérer sur le nucléaire civil

© Sputnik . Alexeï Vitvitsky

Le gouvernement russe a approuvé l’accord de coopération entre Moscou et Rabat sur l’utilisation civile de l’énergie atomique. Le document prévoit, entre autres, la conception et la construction de réacteurs nucléaires.Un accord de coopération entre la Russie et le Maroc, qui porte sur le nucléaire civil, a été approuvé par le gouvernement russe, selon le portail officiel russe des informations légales.Les deux pays devront coopérer dans au moins 14 domaines, parmi lesquels la conception et la construction de réacteurs nucléaires, d’usines de dessalement d’eau et d’accélérateurs de particules élémentaires.

L’accord porte également sur le traitement du combustible nucléaire usé et la gestion des déchets.En outre, le document prévoit la formation du personnel des centrales nucléaires ou encore l’exploration et le développement des gisements d’uranium.La Russie s’engage à « assister le Maroc dans la création et l’amélioration des infrastructures d’énergie nucléaire », indique le document.L’accord avait été signé en 2017 entre Moscou et Rabat dans le cadre du déplacement au Maroc de Dmitri Medvedev, qui était à l’époque le Premier ministre russe.