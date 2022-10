L’impact de l’immigration sur les relations Québec-Ottawa

THOMAS LABERGE

Le Soleil

Aussitôt demandée, aussitôt refusée. La requête de la Coalition avenir Québec (CAQ) pour avoir plus de pouvoir en immigration a été rapidement rejetée du revers de la main par le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Comment expliquer cette réaction et quel impact cela pourrait-il avoir sur les relations entre les deux paliers de gouvernement ?

Avant l’élection du 3 octobre, le premier ministre François Legault avait dit que s’il obtenait un mandat fort, cela lui permettrait d’avoir un rapport de force et de négocier plus de pouvoir en immigration avec le fédéral.

Or, même avec 90 élus, Ottawa ne montre pas d’ouverture à donner plus de pouvoir à Québec en la matière.

« Un mandat fort normalement ça devrait le mettre dans une position de force par rapport au gouvernement du Canada qui, rappelons-le, est minoritaire. Mais les choses peuvent évoluer durant quatre ans. »— Benoît Pelletier, ancien ministre libéral provincial des Affaires intergouvernementales canadiennes

Selon lui, il y a eu un refroidissement des relations entre Québec et Ottawa depuis les dernières élections fédérales. Rappelons que François Legault avait invité les électeurs québécois à voter pour le Parti conservateur d’Erin O’Toole, jugé moins interventionniste que le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD).

«M. Legault a pris un risque en invitant les électeurs à voter pour le Parti conservateur. Ç’a été un coup d’épée dans l’eau», juge Benoît Pelletier.

«L’intervention de M. Legault lors de la dernière élection, c’est quelque chose qui, politiquement, a dû heurter beaucoup les libéraux fédéraux», ajoute-t-il.

En plus d’avoir fermé la porte à la demande de la CAQ, le gouvernement fédéral a même laissé entendre que le Québec pourrait accueillir encore plus d’immigrants.

«Justin Trudeau et le fédéral ne manifestent aucune sensibilité particulière à la question nationale au Québec et aux enjeux comme la langue, l’intégration et le marché du travail», lance la professeure émérite de sociologie à l’UQAM et spécialiste de l’immigration, Micheline Labelle.

Elle rappelle que le modèle d’intégration du Québec est différent du multiculturalisme canadien. «Il y a donc un conflit structurel entre le fédéral et le Québec au sujet du modèle d’intégration à prôner», affirme la professeure.

Dans le camp du Québec

Micheline Labelle ne croit pas qu’Ottawa va changer d’attitude sur la question. Elle ajoute que la fermeture du fédéral pourrait envenimer les relations avec Québec. «Ça va certainement augmenter les revendications des partis politiques indépendantistes au Québec», soutient-elle.

Benoît Pelletier a une autre vision de la chose. «On a souvent pensé que les conflits entre Québec et Ottawa alimentaient le souverainiste au Québec, mais j’ai constaté que ça n’a pas un effet direct sur l’appui de la population à l’indépendance», dit-il.

L’ancien ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes croit que la balle est dans le camp du Québec pour rétablir la relation avec Ottawa sur de nouvelles bases. «On ne pourra pas rester quatre ans avec des positions aussi campées d’une part et d’autres. Les relations intergouvernementales ont besoin d’une collaboration.»

Source : Journal de Quebec