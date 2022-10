© Sputnik . Grigory Sissoev /

En cours de mise à jourS’exprimant lors d’un sommet à Astana, Vladimir Poutine a proposé de réviser les principes du système financier mondial, qui « pendant des décennies a permis au soi-disant « milliard doré » autoproclamé de vivre aux dépens de quelqu’un d’autre ».Dénonçant le système financier mondial actuel, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie préconisait la révision de son fonctionnement.

Le système financier mondial actuel « pendant des décennies, a permis au soi-disant « milliard doré » autoproclamé de vivre aux dépens de quelqu’un d’autre », a déclaré le Président russe lors de la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie qui se déroule à Astana.Selon le chef de l’Etat russe, ce point de vue est partagé par plusieurs partenaires en Asie.

Recours aux monnaies nationales

Pour revoir ce système financier, Moscou envisage une utilisation plus active des monnaies nationales dans les règlements mutuels. »De telles mesures contribueraient sans aucun doute à renforcer la souveraineté financière de nos États, à développer les marchés de capitaux nationaux et à approfondir l’intégration économique régionale », a expliqué M.Poutine.Le Président a souligné que de concert avec d’autres États asiatiques, la Russie faisait tout pour former « un système de sécurité égal et indivisible basé sur les principes universels et reconnus du droit international, la Charte des Nations unies ».