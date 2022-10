Des suspects de l’attentat sur le pont de Crimée arrêtés selon Moscou

© Sputnik . Konstantin Mikhaltchevsky

Dans le cadre de l’affaire pénale relative à l’attentat sur le pont de Crimée, huit suspects ont été arrêtés, à savoir des ressortissants de Russie, d’Ukraine et d’Arménie, selon le FSB.Les services de sécurité de Russie (FSB) ont rapporté avoir identifié des participants à la préparation de l’attaque terroriste sur le pont de Crimée, dont huit ont été arrêtés. Il s’agit de ressortissants de Russie, d’Ukraine et d’Arménie.L’organisateur de l’attentat est le chef du service de renseignement militaire ukrainien, Kyrylo Boudanov a diffusé une vidéo montrant l’inspection du camion qui a explosé sur le pont de Crimée.https://t.me/sputnik_afrique/2075?embed=1Les explosifs étaient camouflés dans des rouleaux de cellophane, envoyés en août depuis le port d’Odessa, en Ukraine, et ont ensuite transités par la Bulgarie, la Géorgie, l’Arménie, avant d’entrer en Russie.L’enquête se poursuit.

Quatre morts

Le 8 octobre, un camion piégé a explosé sur l’immense pont de Crimée reliant la péninsule à la région de Krasnodar.Deux travées ont été endommagées. Au moment de la déflagration, un train de marchandises passait à côté. Sept wagons-citernes ont pris feu. Le trafic automobile et ferroviaire a été en partie rétabli quelques heures plus tard.L’explosion a fait quatre morts, dont un juge moscovite, selon un bilan actualisé le 11 octobre.Poutine a qualifié cela d’attentat organisé par le régime de Kiev. Selon lui, cette attaque visait une infrastructure d’importance critique pour la Russie.

Source : Sputnik