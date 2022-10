Le Président des Émirats arabes unis en Russie pour rencontrer le Président Poutine

© Sputnik .

La rencontre entre le Président russe et son homologue émirati se tient six jours après la décision de l’OPEP+ de réduire leur production de pétrole. Une décision qui a provoqué la colère des États-Unis.Ce 11 octobre, Vladimir Poutine et son homologue émirati, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, se rencontrent à Saint-Pétersbourg.https://t.me/sputnik_afrique/2046?embed=1La visite est organisée six jours après que les États membres de l’OPEP+, organisation des pays exportateurs de pétrole, et ses États partenaires, dont la Russie, ont décidé de réduire leur production de deux millions de barils par jour. Une décision qui a irrité les États-Unis, lesquels espéraient plutôt un geste opposé.

Le règlement des crises

Le chef de l’État russe a remercié son homologue pour ses « efforts de médiation » concernant les « questions humanitaires assez sensibles » et a salué le désir de Mohammed ben Zayed Al Nahyane de contribuer à la résolution des crises: »Je suis conscient de votre préoccupation quant à l’évolution générale de la situation et de votre désir de contribuer à la résolution de toutes les questions litigieuses, y compris la crise qui se déroule aujourd’hui », a noté M.Poutine.Il a ajouté qu’il s’agissait « effectivement d’un facteur important » qui donnait l’opportunité à son homologue d’utiliser son influence « afin de progresser vers une résolution de la situation ».

La situation à la centrale de Zaporojié

En outre, le Président russe a promis de l’informer en détail de la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporojié.Et d’ajouter qu’il aura cet après-midi une rencontre avec le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi.

Les relations bilatérales

Selon M.Poutine, les relations entre la Russie et les Émirats arabes unis se développent « avec beaucoup de succès »: »L’année dernière, la croissance du chiffre d’affaires commercial était de 65%, et cette année, malgré toutes les difficultés, il continue de croître – pas autant que l’année dernière, mais néanmoins de 17% ».

L’OPEP+

Les actions de la Russie liées aux ressources énergétiques ne visent pas à créer des problèmes pour qui que ce soit, elles visent à créer la stabilité sur les marchés mondiaux de l’énergie, selon M.Poutine. »Nous travaillons activement et dans le cadre de l’OPEP+. Je connais votre position, nos actions, nos décisions ne sont pas dirigées contre qui que ce soit, nous n’avons pas l’intention de créer des problèmes pour personne. Nos actions visent à créer une stabilité sur les marchés mondiaux de l’énergie », a-t-il indiqué.

Source : Sputnik