Avez-vous parfois l’impression de ne pas trop savoir par quelle action commencer afin de mettre en place un mode de vie optimal pour soutenir votre mémoire, cette faculté si importante? Dans notre mercredi mémoire de cette semaine, je vous présente la méthode mémoire-espoir que j’utilise avec mes clients. Cette méthode reprend entre autres les travaux du Dr.Bredesen pour vous aider à avoir une idée plus claire des différentes étapes à utiliser au quotidien, mais est aussi inspiré de plusieurs autres mentors et méthodes dont la nutrition fonctionnelle, le coaching santé, la naturopathie ainsi que d’autres formations que j’ai suivi au cours des dernières années. Mes clients trouvent plus facile de mettre les étapes en place si elles ont une vue d’ensemble de la démarche. Voilà pourquoi mon tableau des 7 stratégies clés, que je vous présente cette semaine, est si populaire lors de mes différentes conférences. Ce tableau illustre bien les 7 stratégies importantes et quoi mettre en place pour chacune. Je parle ici de l’alimentation, le mouvement, le sommeil et repos, la gestion du stress, l’entraînement cérébral, la toxicité et les carences et le Recode. Pour que cette méthode fonctionne pour vous, je vous propose de faire moins d’actions à la fois, mais de les faire de façon continue et de prioriser la maintenance également. Une chose bien importante, à mon avis, est aussi l’état d’esprit dans lequel vous faites telle ou telle action. Si vous êtes présent dans tout ce que vous faites, c’est là que les résultats seront vraiment exponentiels et que vous pourrez voir des changements significatifs. Par exemple, si vous mangez votre repas, même le plus santé qui soit, stressé sur le coin de la table, votre corps ne sera pas en mesure d’absorber tous les bons nutriments puisque votre système digestif ne fonctionnera pas de manière optimale. En fait, tout est interrelié. Prêt à optimiser votre mémoire? Il est donc possible, pour vous aussi, de faire les bons changements, dans le bon ordre et ce, de manière durable. Chaque personne a des besoins différents et des problématiques différentes. Pour connaître la solution adaptée pour vous, je vous invite à réserver une rencontre de 15 minutes avec moi. Ensemble nous pourrons regarder les prochaines étapes à mettre en place pour améliorer vos résultats. À la semaine prochaine pour notre mercredi mémoire. Cliquez ici pour réserver votre rencontre d’information gratuite maintenant: Réserver maintenant Changez vos habitudes pour changer de trajectoire ! Patricia



Patricia Spaans, RHC, N.D. Coach mémoire et neuroplasticité Première francophone certifiée dans le Protocole Bredesen Coach santé certifiée et naturopathe Conseillère en nutrition fonctionnelle (en cours) Téléphone et What’s App: 1-514-224-9404 PS: Vous souhaitez booster votre mémoire dès aujourd’hui, mais vous ne savez pas par quoi commencer ? 3 moyens simples pour travailler avec moi: 1- Participez à mon prochain Masterclass mémoire je cherche mes mots : En savoir plus 2- Boostez votre mémoire en 30 jours avec mon programme « J’le sais mais j’le fais pas – 30 jours pour transformer votre vie » : En savoir plus 3- Réservez une courte rencontre d’information gratuite

Réserver maintenant

Famille Saine 222 Rue des Montérégiennes • Granby, Québec • J2H 3C8