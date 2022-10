Canada : le Québec recrute des infirmiers maghrebins

Afin de palier la pénurie de la main d’œuvre qui a touché de nombreux domaines d’activités dans le monde, plusieurs pays ont fait appel à l’immigration. Au Canada, le gouvernement essaie par tous les moyens de séduire et d’attirer de nouveaux travailleurs étrangers.

Parmi les secteurs les plus touchés par ce manque de personnel, celui de la santé. En effet, de nombreux centres de santé et hôpitaux, au Canada, ne cessent de se plaindre et réclament un renforcement du nombre de personnels de la santé dans leurs structures.

Cependant, pour répondre à ce besoin, qui ne fait que s’accentuer, le Québec a décidé de faire également appel à la main d’œuvre étrangère. Et a lancé les inscriptions des infirmiers étrangers.

Le Québec recrute des infirmiers Maghrebins

Dans le cadre des « journées Québec soins infirmiers », le Québec a lancé les inscriptions pour le recrutement d’infirmiers étrangers, venant de plusieurs pays francophones. À savoir, Haïti, le Maroc, le Cameroun, Madagascar.

Ces inscriptions sont, donc, lancée pour la période allant du 3 au 21 octobre 2022. Et s’adresse aux personnes formées en soins infirmiers. En effet, ce programme offre la possibilité aux infirmiers algériens de profiter d’une formation d’appoint. Et ce dans un établissement d’enseignement afin d’obtenir une attestation d’étude collégiale. Permettant l’intégration professionnelle du candidat.

Par ailleurs, pour figurer parmi les personnes retenues, le candidat doit satisfaire quelques critères, notamment :

Disposer d’un diplôme d’enseignement supérieur qualifiant dans le domaine des soins infirmiers ;

Détenir un an d’expérience dans un établissement de santé. Et disposer d’une expérience, de six mois pendant les quatre dernières années, dans un centre de médecine ou de chirurgie ;

Avoir un niveau avancé en français ;

être prêt à s’installer au Québec, au minimum durant quatre ans.

Comment postuler au programme de recrutement des infirmiers du Québec ?

Les candidats répondant aux critères, précédemment cités, devront passer leurs entretiens d’embauche, dans la période allant du 7 au 18 novembre 2022. Mais avant, d’être retenus, les candidats intéressés par cette offre, doivent soumettre leurs candidatures via la plateforme des journées Québec (cliquer ici).

Pour s’y faire, le candidat doit d’abord commencer par créer un compte « Journée Québec), en cliquant sur l’onglet s’inscrire. Puis compléter le profil des compétences. Une fois cette étape est achevée, le candidat pourra consulter le processus de sélection et postuler ce programme.

Par ailleurs, les infirmiers retenus bénéficieront d’un ensemble d’avantages. Notamment, un accompagnement dans les démarches d’immigration. Mais aussi, une formation et des frais d’admission à l’OIIQ payés, allocations offertes. Et même une possibilité de travail à temps partiel est envisageable.

Source : Algerie 360