CANADA : RECORD D’IMMIGRANTS EN 2022, MAIS DE QUELS PAYS VIENNENT-ILS ?

Le Ministre canadien de l’Immigration, Sean Fraser, a réitéré sa volonté de renforcer l’immigration au Canada par tous les moyens. Après 2 années de perturbations, c’est reparti de plus belle avec déjà 300 000 immigrants reçus au Canada depuis le début de 2022. Le précédent record datant de 2021 et s’élevant à plus de 405 000 nouveaux arrivants qui ont foulé le sol canadien avec un statut de résidence.

D’après les chiffres donnés par le Ministre de l’Immigration, on peut s’attendre à fracasser ce précédent record avec un objectif de plus de 431 000 nouveaux immigrants qui devraient arriver au Canada en 2022.

Historiquement, le Canada n’a jamais accueilli plus de 300 000 immigrants en une année que 6 fois, soit en 1911, 1912 1913, 2018, 2019 et 2021.

Source: Nombre d’immigrants s’installant au Canada de 1852 à 2014, Immigration Canada

Cependant, le taux d’immigration devrait se stabiliser au cours des prochaines années, après avoir connu des niveaux records des dernières années.

La province de l’Ontario est celle qui accueille la plus grande partie des nouveaux arrivants, suivie du Québec et de la Colombie-Britannique.

MAIS D’OÙ VIENNENT TOUS CES IMMIGRANTS ?

Au début de la confédération canadienne vers 1867, la plupart des nouvelles personnes arrivaient des îles britanniques, mais au fil du temps cela a grandement changé. Dans les années 60 ce sont des pays d’Asie que sont venus la plupart des nouveaux arrivants.

Aujourd’hui le portrait de l’immigration au Canada a changé et c’est l’Inde qui est le pays d’origine de la majorité des immigrants qui s’installent au Canada. Le Québec ne reflète pas nécessairement ce schéma et l’ensemble de ces chiffres prennent en considération la moyenne nationale.

Pays Nombre de nouveaux immigrants de janvier à juin 2022 Inde 68 280 Chine 16 540 Philippines 12 630 Afghanistan 11 415 Nigeria 10 080 L’Iran 6 425 France 6 280 Etats-Unis 6 025 Pakistan 5 505 Brésil 4 810

Source: Immigration Canada

Voici l’évolution des pays d’origine au fil du temps.

Source : Statistique Canada (150 ans d’immigration) Statistique Canada (Projections démographiques) Données ouvertes Canada.

Source : Immigrer.com