La Corée du Nord tire deux missiles balistiques vers la mer du Japon, selon Séoul

Les deux engins « ont volé (sur une distance) d’environ 350 km, à une altitude de 30 km (et) à la vitesse de Mach 6 », selon un communiqué du chef d’état-major interarmées sud-coréen, qualifiant ces tirs de « grave provocation ».La Corée du Nord a tiré le 1er octobre deux missiles balistiques à courte portée vers la mer du Japon, a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen.Les forces armées sud-coréennes ont déclaré avoir « détecté deux missiles de courte portée entre 06H45 et 07H03 tirés depuis la zone de Sunan, à Pyongyang » vers la mer du Japon.Les deux engins « ont volé (sur une distance) d’environ 350 km, à une altitude de 30 km (et) à la vitesse de Mach 6 », selon un communiqué du chef d’état-major interarmées sud-coréen, qualifiant ces tirs de « grave provocation ».Le Japon a également fait état du lancement manifeste de deux missiles balistiques, précisant qu’ils semblaient avoir terminé leur course hors des zones économiques exclusives du Japon.Selon le vice-ministre japonais de la Défense Toshiro Ino, les missiles « paraissent avoir suivi des trajectoires irrégulières ».Selon des experts, des trajectoires irrégulières indiquent que les missiles sont capables de manœuvrer en vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre et à intercepter.Par ailleurs, Séoul, Tokyo et Washington ont mené vendredi des exercices trilatéraux anti-sous-marins pour la première fois en cinq ans, quelques jours après que les forces navales américaines et sud-coréennes ont conduit des manœuvres à grande échelle au large de la péninsule.