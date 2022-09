Sahara Marocain : l’Espagne provoque ouvertement l’Algérie, pour la deuxième fois

Le moins qu’on puisse dire est que Madrid n’est pas impressionné par la grogne d’Alger, ni attendri par les gestes d’apaisement sur le gaz. Rien ne semble pouvoir empêcher l’Espagne d’enterrer des décennies de neutralité sur l’épineux dossier du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, en a rajouté hier dimanche 25 septembre. Il a déclaré, droit dans ses bottes, que le pacte scellé avec Rabat en mars 2022 est «respecté» et que les orientations de l’Espagne sur le Sahara Marocain sont sans équivoque…

Albares a déclaré au média espagnol La Razon que les rapports avec l’Algérie doivent être mus par les intérêts communs – comprenez les dossiers économiques -, et pas par des considérations géopolitiques. Selon lui toute ingérence dans les affaires intérieures de l’Espagne n’a pas sa place dans les liens entre les deux pays, rapporte TSA.

Il a redit que la position de Madrid sur le Sahara Marocain «est très claire». Selon lui son gouvernement a une seule optique : Sauvegarder la relation privilégiée entre l’Espagne et le Maroc et aboutir à «une solution politique mutuellement acceptable dans le cadre des Nations Unies».

«Le pacte avec Rabat est en vigueur et se réalise», a affirmé le chef de la diplomatie espagnole. “C’est une feuille de route, et en tant que feuille de route, elle se développe dans le temps et est appelée à perdurer. Il existe une relation très étroite entre l’Espagne et le Maroc en raison de notre position géographique, de nos liens historiques, culturels, économiques, familiaux et personnels», a martelé Albares.

Il a fait deux annonces à l’occasion pour illustrer que tout fonctionne parfaitement entre les deux partenaires : Les entrées illégales depuis le Maroc ont reculé de 20% alors que dans le même temps les échanges commerciaux sont en hausse de 30%.

Les choses vont tellement bien que la réunion de haut niveau entre les deux gouvernements, gelée depuis 2015, sera organisée avant la fin de 2022, a fait savoir le ministre espagnol des Affaires étrangères.

Mieux : Même la tragédie de Melilla, où des dizaines de migrants ont laissé la vie en juin dernier, a été pardonnée aux autorités marocaines. Albares s’est même permis de qualifier ce drame «d’exceptionnel», selon lui il illustre «le travail scrupuleux de la coopération hispano-marocaine».

Après les provocations de la ministre espagnole de la Défense en juin dernier celles de son collègue aux Affaires étrangères… La bravade de l’Espagne trouve sans doute son explication dans la certitude que l’Union européenne (UE) ne laissera pas tomber un des siens face à la furie algérienne. L’UE qui, rappelons-le, signera prochainement avec le Maroc un accord sans précédent sur l’énergie.

Source : Tunisie Numérique