Gabriel Nadeau-Dubois dénonce le «discours ratatiné et peureux» de la CAQ sur l’immigration

SHERBROOKE | La bourde commise par Jean Boulet et une nouvelle déclaration controversée de François Legault sur la capacité d’accueil du Québec illustrent à quel point la CAQ porte «un discours ratatiné et peureux au sujet de l’immigration», déplore Gabriel Nadeau-Dubois.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, qui faisait une annonce sur le thème de la lutte à la pauvreté, mercredi matin, à Sherbrooke, a finalement passé l’essentiel de son point de presse à réagir aux propos du chef caquiste et de son ministre sortant de l’Immigration.

Devant la Chambre de commerce de Montréal, M. Legault a laissé entendre que de hausser les seuils d’immigration au-delà de 50 000 immigrants par année serait «suicidaire» pour la nation québécoise.

Sa déclaration n’a pas tardé à faire sortir de ses gonds Gabriel Nadeau-Dubois. «Suicidaire, s’est offusqué le porte-parole de QS. […] C’est assez particulier. […] J’essaie de rester calme en général, mais je trouve ça grave de parler de suicide de la nation québécoise.»

«Ce sont des propos blessants, grossiers et irresponsables», a pesté M. Nadeau-Dubois, qui faisait campagne dans Saint-François, en Estrie.

L’exemple vient de haut

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, il ne faut pas se surprendre qu’un ministre comme Jean Boulet doive s’excuser après avoir affirmé à tort que 80% des immigrants «ne travaillent pas, ne parlent pas français, ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise».

«À la CAQ, l’exemple vient de haut», a dit le porte-parole de QS, en rappelant que ce n’est pas la première fois depuis le début de la campagne électorale que le chef caquiste tient des propos controversés sur l’immigration.

«Quand le premier ministre passe une campagne électorale à casser du sucre sur le dos des immigrants, est-ce qu’il faut se surprendre qu’un de ses ministres s’engage dans la voie qu’a ouverte le premier ministre?» a observé M. Nadeau-Dubois.

«Ce n’est absolument pas surprenant. C’est une des déclinaisons des plus sincères du discours négatif et divisif de François Legault sur l’immigration», a-t-il continué.

Discours négatif

Après plus de trente journées de campagne électorale à parcourir les régions, M. Nadeau-Dubois croit que les propos du chef caquiste et de son ministre sortant de l’Immigration ne reflètent pas du tout ce qu’il a entendu des Québécois et Québécoises.

«Je pense que François Legault et ses ministres, ils connaissent mal les Québécois et Québécoises. Peut-être qu’ils pensent, eux, que de parler d’immigration comme ça, ça va leur faire gagner des votes. Moi je pense le contraire, croit M. Nadeau-Dubois. Parce que les Québécois et Québécoises, ils sont contents de voir des familles immigrantes arriver dans leurs régions, puis envoyer leurs enfants à leurs écoles du village. Ça amène des infirmières de plus à l’hôpital, ça fait de la culture différente dans nos régions puis dans nos villes.»

