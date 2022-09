Le Manitoba a sélectionné moins de 200 dossiers d’immigrants francophones l’an dernier

Seuls 170 dossiers francophones ont été sélectionnés par la province. C’est moins qu’en 2018, où 235 dossiers avaient été sélectionnés, et qu’en 2019, où ils étaient 190.

PHOTO : RADIO-CANADA / THIBAULT JOURDAN

Le Manitoba a sélectionné moins de 200 dossiers d’immigrants francophones dans le cadre du Programme des candidats du Manitoba (PCM), selon le dernier rapport annuel portant sur 2021, et rate encore sa cible d’immigration francophone fixée à 7 %.

Seuls 170 dossiers francophones ont été sélectionnés par la province. C’est moins qu’en 2018, où 235 dossiers avaient été sélectionnés, et qu’en 2019, où ce nombre s’élevait à 190.

Cependant, c’est tout de même plus qu’en 2020, année où la pandémie a frappé et où seuls 123 dossiers avaient été sélectionnés.

Pourtant, selon un porte-parole du gouvernement du Manitoba, la province a reçu 91 dossiers francophones en 2020, et 164, en 2021. Ces 255 dossiers sont cependant différents de ceux ayant été sélectionnés, car ils ne sont pas forcément sélectionnés l’année où ils sont reçus.

Très loin derrière les Indiens

Quoi qu’il en soit, les dossiers francophones sélectionnés ne représentaient que 3,8 % des candidats à l’immigration en 2021. Or, la cible officielle du Manitoba est de 7 %.

C’est mieux qu’en 2020, où seulement 2,2 % des candidats à l’immigration au Manitoba dans le cadre du PCM étaient francophones, mais moins bien qu’en 2019 (3,9 %) et qu’en 2018 (4,5 %).

Encore une fois, on a raté les cibles. C’est vraiment malheureux , déplore le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Daniel Boucher, qui relève tout de même que cet échec se vérifie aussi au niveau fédéral.

On a vécu une situation mondiale qui était un peu différente, estime-t-il en faisant référence à la pandémie de COVID-19. C’est un facteur, évidemment.

Avec plus de 3500 dossiers sélectionnés, les Indiens arrivent en tête du nombre de dossiers acceptés l’an dernier. Le Manitoba a d’ailleurs reçu 5378 demandes de ressortissants indiens en 2020 et en 2021, dont plus de 3300, rien que l’an dernier. Les Indiens représentent aussi plus de 62 % des immigrants choisis par la province.

Viennent ensuite les Nigérians, les Chinois et les Philippins.Début du widget . Passer le widget?https://datawrapper.dwcdn.net/OL7he/1/Fin du widget . Retour au début du widget?

L’Algérie, dont de nombreux postulants au PCM sont francophones et qui figurait parmi les 10 pays d’origine principaux des immigrants au Manitoba en 2018 et en 2019, a complètement disparu de la liste en 2021. Le Maroc, un autre pays d’origine de beaucoup d’immigrants francophones, est en 10e position, avec moins de 1 % du total des personnes sélectionnées.

Plus de 400 visites exploratoires du côté du CDEM

Parallèlement, le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), par lequel passent de nombreux immigrants francophones voulant s’installer dans la province, a traité plusieurs centaines de dossiers l’an dernier.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, l’organisme a approuvé 332 dossiers pour des visites exploratoires. Par ailleurs, 410 visites ont eu lieu durant la même période.

Cependant, sur les 410 visites exploratoires, on ne sait pas combien ont reçu une invitation de la province à faire une demande d’immigration complète et on ne sait pas combien ont ensuite reçu une désignation , précise Irina Ivanov Bissonnette, la directrice du marketing et des communications du CDEM.

La province a, de son côté, indiqué que deux postulants francophones ont retiré leur demande en 2020 et qu’un dossier à été refusé en 2020, et un autre, en 2021.

La SFM veut que le gouvernement en fasse plus

Il est à craindre que cette année encore, la province n’atteigne pas ses cibles en matière d’immigration francophone. Le gouvernement provincial a en effet mis l’accent sur l’accueil d’Ukrainiens, dont le pays est ravagé par la guerre. L’an dernier, il s’était concentré sur l’accueil de réfugiés afghans après la prise de Kaboul par les talibans, à la suite du départ des Américains.

C’est un honneur pour nous d’aider ces gens, mais on sait que ça nuit aux chiffres francophones , reconnaît Daniel Boucher.

La SFM a effectué, en juillet, une présentation devant le nouveau conseil consultatif sur l’immigration, mis en place en février dernier. Le but était de nouer une relation de travail avec cette nouvelle instance qui doit rendre un rapport au gouvernement d’ici la fin de l’année.

Je pense qu’ils ont été très impressionnés par ce qui existe dans la francophonie manitobaine. Dans ce sens, c’est un tremplin pour nous et ça va faire en sorte qu’ils comprennent notre capacité et nos besoins , poursuit le directeur général de la SFM.

Mais, d’un autre côté, je pense que le gouvernement comprend aussi que, si on est prêt à aider [à travers l’accueil de réfugiés NDLR], eux doivent nous aider aussi au niveau de l’immigration francophone et augmenter les nombres , ajoute-t-il.

Des délais de traitements beaucoup plus courts

Par ailleurs, les délais de traitement des dossiers en 2021 sont bien moins longs que l’année précédente. En moyenne en 2020, il fallait plusieurs centaines de jours à la province pour traiter un dossier. Par exemple, il fallait 202 jours pour examiner le dossier d’un diplômé à l’étranger.

En 2021, les délais ont été fortement raccourcis. Le même type de dossier se règle maintenant en seulement 66 jours en moyenne, soit près de 4 mois de moins qu’en 2020.Début du widget . Passer le widget?https://datawrapper.dwcdn.net/X58hI/1/Fin du widget . Retour au début du widget?

Sans surprise non plus, Winnipeg reste la destination principale des immigrants. Près de 79 % d’entre eux décident de s’installer dans la capitale manitobaine qui, à elle seule, représente environ 56 % de la population provinciale.

Viennent ensuite, loin derrière, Brandon, Neepawa et Steinbach, troisième ville en importance du Manitoba.Début du widget . Passer le widget?https://datawrapper.dwcdn.net/8ULvp/2/Fin du widget . Retour au début du widget?

Source : Radio Canada