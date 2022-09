Sahara Marocain. La Tunisie coincée entre l’Algérie et le Maroc

La crise entre le Maroc et la Tunisie provoquée par la réception à Tunis de Brahim Ghali, président du Front Polisario, n’est que le dernier épisode de la rivalité entre l’Algérie et le Maroc, aggravée par l’établissement de relations diplomatiques entre le royaume et Israël.RELATIONS INTERNATIONALES

26 août 2022. Le secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali accueilli à sa descente d’avion par le président tunisien Kaïs Saïed

La photo du président Kaïs Saïed accueillant le président du Front Polisario à sa descente d’avion le 26 août 2022 a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux et commentée par les médias du Maghreb. Les deux hommes se sont, par la suite entretenus dans le salon présidentiel de l’aéroport de Tunis, selon le même protocole que celui réservé aux chefs d’État et de gouvernement, venus assister à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (en anglais Tokyo International Conference on African Development, Ticad) qui se tenait dans la capitale tunisienne.

Reproduites dans un premier temps sur la page Facebook de la présidence de la République tunisienne, avant d’en être retirées, ces images allaient provoquer la colère de Rabat et susciter interrogations et étonnement auprès des Tunisiens qui n’ignorent pas la sensibilité de ce dossier au Maroc. Ce n’est pas tant la participation de Brahim Ghali à ce sommet qui interpelle, même si la Tunisie ne reconnaît ni le Front Polisario ni la République arabe sahraouie démocratique (RASD) — autoproclamée en 1976, néanmoins membre à part entière de l’Union africaine —, mais bien l’accueil qui lui a été réservé.

Les effets de la colère des Marocains sont immédiats, se traduisant par le rappel de leur ambassadeur et l’annonce de l’annulation de leur participation au sommet. Dès le lendemain, par mesure de réciprocité, la Tunisie rappelait également son ambassadeur et expliquait qu’elle agissait ainsi dans le «respect des résolutions des Nations unies et de l’Union africaine», ajoutant que «contrairement à ce qui a été dit dans la déclaration marocaine, la RASD avait reçu une invitation directe du président de la Commission africaine».

Maladresse diplomatique tunisienne ou application d’un ordre venu d’Alger et contraignant Tunis à rompre avec sa neutralité traditionnelle? Dans tous les cas, cet incident diplomatique montre qu’Alger et Rabat entendent bien prolonger leur conflit en y impliquant d’autres acteurs régionaux. D’autant que les deux capitales qui continuent de se disputer l’hégémonie régionale sont également en lutte pour l’influence de leurs pays sur le continent africain. Le sommet de la Ticad, que le Maroc aurait peut-être souhaité organiser, leur en donne les moyens et la visibilité.

Mais par-delà cette brouille qui pourrait être passagère, cet incident montre bien les limites et les difficultés d’un pays comme la Tunisie à conserver la distance et la neutralité dont il a fait preuve des décennies durant.

LE CHOIX DE LA NEUTRALITÉ

Pour de nombreux Tunisiens, Kaïs Saïed a eu tort de sortir le pays de sa neutralité dans le conflit saharien. Ils se réfèrent à ses prédécesseurs qui ont fait le constat que la Tunisie n’avait rien à gagner d’une implication dans ce conflit opposant les deux grands États du Maghreb qui se disputent territoires et hégémonie régionale. Pourtant, cette comparaison avec le passé qui mérite d’être nuancée doit aussi être replacée dans le contexte actuel.

En effet, si Habib Bourguiba et Zine El-Abidine Ben Ali ont soigneusement évité de prendre position sur le conflit du Sahara Marocain, il ne faut pas perdre de vue le soutien de la Tunisie aux efforts de la Mauritanie pour exister et se faire reconnaître aux plans régional et international. Ce soutien avait alors provoqué une première rupture entre Rabat et Tunis qui dura de 1961 à 1965. Dès 1956 en effet, le Maroc avait intégré la Mauritanie dans la carte du Grand Maroc, mettant en avant les «droits historiques» de Rabat sur ces territoires avec lesquels les sultans marocains avaient entretenu des liens (Sahara occidental, Mauritanie, une partie de l’ouest algérien, et une partie du Mali). Balayant cette revendication d’un revers de manche, Habib Bourguiba décida de parrainer à l’ONU la candidature de la Mauritanie qui, après le véto soviétique au Conseil de sécurité, obtint le 19 avril 1961 la majorité de l’Assemblée générale, c’est la naissance de la Mauritanie.

L’appui apporté par la Tunisie pour sa reconnaissance au plan international a créé une rupture entre Tunis et Rabat. Le Maroc accusant Tunis d’avoir failli à ses obligations d’amitié et d’assistance du traité signé le 30 mars 1957 au palais impérial de Rabat, et en présence de Habib Bourguiba, du sultan et du prince Moulay Hassan, qui stipule notamment que «la Tunisie et le Maroc s’engagent à préserver et à raffermir les liens de fraternité qui existent entre eux et à s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux intérêts de l’un ou de l’autre». La rancune de Rabat à l’égard de Tunis ne se dissipa qu’en 1965, et le Maroc continua de nier l’existence de la Mauritanie jusqu’en 1969.

Mais le choix de Habib Bourguiba de venir en aide à la Mauritanie et de faire de la Tunisie le premier État arabe à reconnaître ce pays ne l’a pas incité à prendre parti pour le Front Polisario à sa création en 1973, ou deux ans plus tard lorsque l’Algérie de Houari Boumediene décida de lui venir en aide. Au contraire, selon certains de ses conseillers diplomatiques, soucieux de l’équilibre de la région et attaché au développement qu’il souhaitait initier rapidement dans ce pays, il aurait même suggéré à Boumediene d’abandonner la cause sahraouie, laissant au Maroc le contrôle de cette région, moyennant un traitement quelque peu spécifique des Sahraouis. Sa proposition fut écartée par le chef de l’État algérien qui entendait tenir tête à son voisin marocain.

1200 KILOMÈTRES DE FRONTIÈRES COMMUNES

Les années ont passé, et la Tunisie a tenté de conserver cette neutralité, qualifiée de positive à l’égard de chacun des deux protagonistes dans cette guerre larvée entre Alger et Rabat, même si les relations sont bien plus importantes avec l’Algérie qu’avec le Maroc. La Tunisie importe en effet à l’Algérie les deux tiers du gaz qu’elle consomme, avec une demande d’augmentation de ce volume importé à des prix préférentiels et avec de très grandes facilités de paiement. En avril 2020, un nouvel accord a été conclu entre Alger et Tunis, garantissant la fourniture de gaz jusqu’en 2030. Mais l’aide algérienne s’est également opérée sous d’autres formes durant ces dix dernières années, et Alger a participé activement à la lutte contre le terrorisme, à la sécurisation de la frontière qui la sépare de la Tunisie (1200 km), et à fournir le renseignement à Tunis.

Source : Orient XXI