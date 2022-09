Opération « Marhaba »: Près de 2,8 millions de MRE entrés au Maroc

L’opération « Marhaba » a enregistré cette année l’entrée sur le territoire national de près de 2,8 millions de personnes, chiffre qui dépasse le niveau enregistré avant la pandémie, a indiqué mardi le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui présidait les travaux de la 9e réunion de la commission ministérielle pour les affaires des Marocains résidant à l’étranger et de la migration.

Akhannouch a exhorté les départements et établissements concernés, ainsi que le secteur de la finance et des affaires à accélérer le déploiement de programmes concrets de nature à favoriser la promotion de la situation des Marocains du monde, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur des frontières du Royaume. Dans ce sens, le chef du gouvernement a indiqué que l’une des priorités à l’étape actuelle, est la consolidation de l’attachement culturel et spirituel des MRE, ainsi que la mise en place d’un mécanisme permettant l’accompagnement des talents des Marocains du monde, le soutien de leurs initiatives et projets, et l’encouragement et l’accompagnement de leurs investissements, dans le cadre des incitations accordées par la nouvelle Charte de l’investissement.

Source : L’Economiste