Le Conseil d’État annonce son verdict sur l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen

En cours de mise à jourLe ministre français de l’Intérieur a annoncé que le Conseil d’État a donné son feu vert à l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen « qui tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes ».Ce mardi 30 août, le Conseil d’État a validé l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen décidée par Gérald Darmanin, a annoncé le ministre français de l’Intérieur sur Twitter.Qualifiant cette décision de « grande victoire pour la République », il a souligné que cet homme « tient et propage notamment des propos antisémites et contraires à l’égalité entre les femmes et les hommes ».

Il sera expulsé du territoire national », a noté M.Darmanin.Dans un communiqué publié sur son site, le Conseil d’État indique « que ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l’infériorité de la femme et sa soumission à l’homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d’expulsion ».Selon l’institution, « cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M.Iquioussen ».