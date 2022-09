Accusé de transporter des déchets nucléaires, un ex-porte-avions français navigue près du Maroc

© AFP 2022 EMMANUEL PAIN

Voué à la casse en Turquie, un ancien porte-avions français, vendu au Brésil et racheté par Ankara, s’est vu interdire d’accès dans des ports en raison d’accusations portées par des ONG écologistes selon lesquelles il contiendrait des substances toxiques et radioactives. Le navire navigue sans but précis près des Îles Canaries et du Maroc.Susceptible de transporter des produits radioactifs et des substances toxiques, un ancien porte-avions français navigue près du Maroc sans destination précise, rapporte Diario de Avisos.Racheté par le Brésil en 2000 après 37 ans de service, ce navire connu initialement sous le nom de Foch est devenu le Sao Paolo. Deux décennies plus tard, il a été acquis pour 1,6 million de dollars par la société turque SÖK Denizcilik qui devait le démanteler dans la province turque d’Izmir. Parti de Rio de Janeiro le 4 août, le navire devrait arriver le 10 septembre.Plusieurs ONG écologistes ont dénoncé la menace environnementale représentée par ce porte-avions, affirmant qu’il était chargé de dizaines de tonnes d’amiante, minéral toxique et cancérogène, et de résidus de sa participation aux essais nucléaires menés par la France dans l’océan Pacifique [de 1966 à 1996, ndlr].Ce sont notamment l’ONG belge Schipbreaking Platform et l’américain Basel Action Network qui ont mis en garde le gouvernement espagnol contre l’éventuelle présence de déchets toxiques, précise le quotidien.

Sans autorisation de s’amarrer

Ankara a réclamé une nouvelle attestation sur le contenu du navire, une demande qui lui a été refusée par la partie brésilienne. Elle a renvoyé son autorisation émise le 7 juin, invoquant une demande tardive, ultérieure au lancement du navire. En réponse, la Turquie a interdit son entrée dans ses eaux territoriales, a annoncé le 26 août, Murat Kurum, ministre de l’Environnement, dans un communiqué publié sur Twitter.Le porte-avions navigue toujours près des Îles Canaries situées à près de 860 kilomètres du Maroc, à l’aide d’un remorqueur battant pavillon néerlandais. Les autorités espagnoles ont également refusé son amarrage au vu d’un risque environnemental suivant les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, poursuit Diario de Avisos. Le sort du navire reste pour l’heure inconnu.

Source : Sputnick