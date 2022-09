De nombreux MRE victimes de vol en Espagne

Cette année, de nombreux Marocains résidant à l’étranger (MRE) qui se rendaient au Maroc pour y passer les vacances d’été ont été victimes de vols, notamment dans la région de Murcia.

Les MRE sont la cible d’une bande de braqueurs professionnels qui guettent leurs escales à Murcia. Ces criminels opèrent en quelques minutes sans recourir à la force. Ils attendent simplement sur l’une des stations-service de l’autoroute A-7 que les MRE, après avoir fait le plein de carburant, descendent de leurs véhicules pour prendre un café ou acheter un produit dans le magasin pour commettre leur forfait, fait savoir La Opinion de Murcia.

Les victimes de ces vols déposent généralement des plaintes dans les commissariats compétents et poursuivent leur route, chargé à la police d’ouvrir une enquête pour rechercher et arrêter les auteurs de ces délits. Une tâche difficile pour les enquêteurs d’autant que ces voleurs experts arrivent à éviter les caméras de sécurité installées dans ces zones pour agir sans être vus.

Les criminels, très calculateurs, ont opéré le 1ᵉʳ ou le 15 août, sachant que le flux de MRE sera important ces jours-là et qu’il y aura donc plus de victimes à dépouiller, les MRE se déplaçant avec une importante quantité d’argent en liquide. La plupart des victimes ne verrouillent pas leurs véhicules pendant leurs achats, laissant le champ libre aux aux voleurs. Si la voiture est verrouillée, ils n’hésitent pas à casser la vitre et à prendre la fuite aussitôt après leur forfait.

Source : Bladi