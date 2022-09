Immigrer au Canada EST-CE QUE J’AI UNE CHANCE D’ÊTRE ACCEPTÉ ?

EST-CE QUE VOTRE PROFESSION OU VOTRE DOMAINE EST EN DEMANDE AU QUÉBEC OU AU CANADA ?

EST-CE QUE J’AI UNE CHANCE D’ÊTRE ACCEPTÉ COMME IMMIGRANT ?

De nombreux domaines sont très en demande au Québec et au Canada comme l’informatique, les biotechnologies et l’aérospatial. Pour juger de la demande dans votre secteur, nous vous proposons de faire une petite recherche. Mais attention, même si votre domaine n’est pas très recherché, cela ne veut pas dire que vous avez aucune chance d’immigrer. L’évaluation de votre dossier est une question d’ensemble, cela compte aussi votre capacité à vous adapter et de trouver du travail.

Contactez aussi l’association ou l’ordre de votre profession au Québec afin de prendre connaissance de la reconnaissance de votre diplôme et de vos chances de trouver du travail dans ce domaine:

Ordres et associations professionnels

Dans quelle région du Québec votre profession est-elle le plus recherchée ?

Cherchez à travers ces moteurs de recherche selon votre secteur

Normes du travail au Canada

Information sur le marché du travail au Canada

Informations sur votre profession dans la région de votre installation

du Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux

Liste des professions et formations privilégiés

Liste des professions admissibles au traitement simplifié

Liste des domaines de formation (donnant le plus de points pour l’immigration par le gouvernement québécois)

Liste des professions en demande au Québec

Liste des professions en demande par région



Liste des professions offrant les meilleures perspectives d’emploi au Québec

Le CAQ

Sachez que tout aspirant aux études dans la province du Québec, doit au préalable obtenir un CAQ (certificat d’acceptation du Québec) après avoir eu une lettre d’acceptation de son université québécoise.

Documents à joindre au dossier auprès de l’ambassade ou du consulat canadien:



– Formulaire de visa d’étudiant

– photocopie des six premières pages du passeport

– deux photos d’identité

– l’original ou copie certifiée de la lettre d’acceptation de l’université ou de l’école

– la preuve de moyens financiers

– Pour la province du Québec : un certificat d’acceptation du Québec (CAQ), l’établissement le joint à la lettre d’acceptation

– les frais de dossier



Possibilités de travailler pendant vos études

Autrefois, le visa d’étudiant ne donnait pas la possibilité de travailler au Canada à moins que cela soit sur le campus de votre université. Depuis 2006, il est désormais possible pour les étudiants étrangers de travailler en dehors du campus universitaire lors de leurs études au Québec et au Canada. La plupart des établissements post-secondaires (cegeps et universités) autorisent les étudiants à travailler avec une limite de 20 heures de travail par semaine.

Depuis le 1er juin 2014, les étudiants étrangers n’ont plus besoin d’être titulaire d’un permis de travail et d’en faire la demande pour travailler hors campus. Ils peuvent travailler pendant leurs études dès leur arrivée au pays, sans attendre 6 mois comme c’était le cas par le passé. Ils doivent demander un numéro d’assurance sociale après de Service Canada. Les étudiants participants à un programme d’échange ne sont pas admissibles.

Pour en savoir plus et connaître les démarches à suivre au Québec, voir le lien du gouvernement.

Pour en savoir plus et connaître les démarches à suivre dans le reste du Canada, voir le lien du gouvernement.



Possibilités de travailler après vos études et de même immigrer

Sachez que si vous obtenez un diplôme québécois lors de vos études, il est alors possible de travailler au Québec pour une période dans le domaine de votre formation. Ceci après l’obtention de votre diplôme québécois. Les démarches sont simples : il faut faire une demande d’autorisation de travail auprès du MIFI (ministère de l’immigration), ceci dans les 60 jours suivant la délivrance de votre diplôme.

Si vous voulez rester au Québec et que la résidence permanente vous intéresse, si vous avez obtenu un diplôme québécois, sachez que depuis février 2010 vous pouvez passer par le Programme de l’expérience québécoise (PEQ). Ce dernier facilite, sous certaines conditions, l’accès au statut de résident permanent aux diplômés et travailleurs temporaires du Québec. Pour en savoir plus sur le PEQ.



Les équivalences et pour aller plus loin

Pour contacter les universités canadiennes, en connaître davantage sur les équivalences et les frais de scolarité…veuillez consulter notre section Étudier.

Des liens pour le visa d’étudiant au Canada:

pour le Québec : mode d’emploi pour étudier de Immigration Québec

pour le Canada : mode d’emploi du gouvernement canadien

Bonne chance !