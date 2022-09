Le Nigeria devient le premier pays à bannir les mannequins à la peau blanche

© Photo Pixabay / Pexels

Afin de stimuler le développement des « talents locaux » ainsi que la croissance économique, le Nigeria ne permettra, à partir du mois d’octobre, que l’emploi de mannequins locaux. Ceux à la peau blanche seront ainsi bannis.Au Nigeria, il est désormais interdit d’utiliser des talents étrangers dans les publicités télévisées. Ainsi, tous les mannequins étrangers, et donc ceux à la peau blanche, ainsi que les artistes blancs de voix off, ne seront plus employés.Cette mesure entreprise par le régulateur nigérian de la publicité entrera en vigueur à partir d’octobre 2022. Elle s’inscrit dans la politique du gouvernement de «développer les talents locaux» et «la croissance économique», ainsi que de soutenir l’industrie de la publicité locale, toujours selon la même source.

«Une sorte de renaissance»

Jusqu’à présent, le secteur publicitaire nigérian utilisait une considérable proportion de mannequins britanniques blancs et d’artistes voix off. Précisément, «les Britanniques représentaient environ la moitié des mannequins et des voix off dans les publicités nigérianes il y a quelques décennies», selon Steve Babaeko, président de l’Association des agences de publicité du Nigeria.«Il y a eu une sorte de renaissance au Nigeria avec un nouveau sentiment de fierté émergeant chez les jeunes», conclut-il auprès du Times.