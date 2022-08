Des mineurs marocains dans une situation critique à Bruxelles

Environ une cinquantaine de mineurs non accompagnés, dont de nombreux Marocains sont livrés à eux-mêmes dans les rues de Bruxelles, faute de prise en charge. Des associations de défenses alertent et demandent des mesures urgentes et pérennes.

Ces mineurs ont retrouvé la rue suite la fermeture mi-juillet de la structure d’hébergement qui leur était dédiée et que gérait Médecins sans frontières (MSF) en partenariat avec la Plateforme Citoyenne, SOS Jeunes et Caritas, rappelle MSF, prétextant un défaut de moyens suffisants, rappelle Belga.

Sur les 80 mineurs pris en charge en juillet par MSF et ses partenaires, seuls 29 ont trouvé une « solution d’hébergement d’urgence au sein de structures tout à fait inadaptées », tandis que les autres se sont retrouvés à la rue, souligne l’organisation, demandant aux autorités de concrétiser « de manière pérenne » des structures adaptées à l’accueil de ces jeunes « aux vulnérabilités multiples. »

D’après MSF, les mineurs étrangers non accompagnés (Mena) sont de plus en plus nombreux à être livrés à eux-mêmes dans les rues de Bruxelles. « Cette situation préoccupante n’est aucunement nouvelle et s’illustre d’année en année », déplore l’organisation, ajoutant que « cette crise est à situer dans un contexte de crise migratoire global. »

Interpellée sur la situation, la porte-parole de la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, a indiqué que le gouvernement cherchait une solution au problème que présente le bâtiment abritant la structure d’hébergement désormais fermée, « qui appartient à la Région bruxelloise et non au fédéral ». « Mais la reprise du projet est prévue pour septembre », a-t-elle affirmé.

Source : Bladi