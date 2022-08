Delphes : des fouilles remettent en question ce qu’on pensait connaître du sanctuaire de la Pythie

De récentes découvertes balaient les certitudes des archéologues sur le sanctuaire d’où la célèbre Pythie livrait ses prophéties, à Delphes.

Delphes, un lieu touristique

Depuis Athènes, la route pour Delphes met un peu de temps à dévoiler ses charmes. En voiture ou en car, elle déroule deux heures durant son ruban monotone, traversant zones industrielles et villages sans âme. Puis, peu après la ville de Livadiá, la chaussée commence à s’élever et à serpenter. Le paysage s’embellit. A chaque virage, le voyageur se noie dans le vert tendre des coteaux et le turquoise de la mer de Corinthe. Il faut encore traverser Aráchova, bourg montagnard à 970 mètres d’altitude, au pied du mont Parnasse, autrefois serein mais aujourd’hui envahi par des boutiques attrape-touristes, locations de skis et cafés bruyants.

Une dizaine de kilomètres plus loin, enfin, le sanctuaire panhellénique de Delphes apparaît. Là, dans l’Antiquité, la Pythie délivrait des prophéties que lui dictait, croyait-on, le dieu Apollon. Pour découvrir les lieux où officiait l’oracle, il faut s’acquitter de 6 euros et remonter, à pied, la Voie sacrée. Ce chemin dallé, bordé de cyprès et de ruines, ondule jusqu’au temple d’Apollon, dont il ne reste que la base des murs, six colonnes doriques en façade et, près de l’entrée, l’autel sur lequel étaient sacrifiés des bœufs ou des chèvres.

L’oracle et la volonté des dieux

Au VIe siècle avant J.-C., le sanctuaire de Delphes était le centre du monde grec. Pas seulement parce que Zeus l’avait décidé en y plantant l’omphalos (nombril, en grec), une pierre blanche sculptée en forme d’ogive que les visiteurs superstitieux d’aujourd’hui caressent quand ils pensent que personne ne les observe. Mais parce que des générations de pèlerins venus d’aussi loin que la Sicile, des rivages de la mer Noire, d’Arménie ou de Syrie, marchaient jusqu’ici et attendaient leur tour d’entrer dans le temple pour interroger l’oracle – sauf certains privilégiés, si l’on en croit une inscription en grec ancien encore visible sur le socle de l’autel qui explique que «les gens de l’île de Chios ont offert cette pierre et obtenu le privilège d’être reçus en priorité». «Ils venaient interroger Apollon, par l’entremise de l’oracle, sur des sujets brûlants les touchant de près : dois-je me marier ? Dois-je quitter mon pays ? L’enfant que ma femme attend est-il de moi ? explique l’archéologue franco-grec Nicolas Kyriakidis, maître de conférences à l’université de Paris. Mais les questions pouvaient être plus anodines : est-ce Aristophane qui a volé mon manteau ?»

Les Etats aussi envoyaient des ambassades pour connaître la volonté des dieux. Cette dernière n’était pas toujours très claire : face aux Perses qui s’apprêtaient à les envahir, en 480 av. J.-C., la Pythie conseilla aux Athéniens, en infériorité numérique, de construire… un mur de bois. Propos que le général Thémistocle sut heureusement interpréter. Il fit rassembler les navires grecs – en bois ! – comme un rempart, au détroit de Salamine. Et remporta la victoire. Puis les Grecs de l’Antiquité, lassés de leurs turbulents dieux olympiens et des frasques de Zeus changeant sans arrêt d’apparence pour soulever le péplos des mortelles, embrassèrent avec enthousiasme la nouvelle religion arrivée de la province romaine de Judée. Dans les premières années du christianisme, la Pythie tomba en disgrâce et le sanctuaire devint la cible de vols, de pillages et d’incendies. Au IVe siècle, c’en était fini de l’Oracle. Et de Delphes. Du moins le croyait-on jusqu’aux récentes campagnes de fouilles de l’Ecole française d’Athènes.

De nouvelles découvertes bouleversent la chronologie

En 2017, Nicolas Kyriakidis, qui travaille sur le sanctuaire depuis quinze ans, a d’abord mis au jour des murs au-delà du petit bastion du IVe siècle avant J.-C., dont on croyait jusque-là qu’il marquait les limites de la cité. Autre trouvaille : un temple du Ve siècle avant J.-C. Rien n’a encore permis de déterminer quel dieu il hébergeait. Plus important encore, entre 2017 et 2021, les fouilles ont révélé d’importantes fortifications, des tombes et tout un quartier, dont personne ne soupçonnait l’existence, datant du VIe siècle après J.-C. «Soit 200 ans après la disparition de l’Oracle !» souligne Nicolas Kyriakidis avec enthousiasme. Dans une des villas mises au jour, les archéologues ont exhumé un polycandelon, un luminaire plat, suspendu, sur lequel on brûlait de l’huile contenue dans des récipients en verre. «Cet objet ne pouvait se trouver que dans une cité prospère, plus grande et plus forte que nous ne le pensions, poursuit l’expert. Avec ces découvertes, toutes nos connaissances sont remises en cause.» Le promeneur peut déjà déambuler dans les vestiges de ce nouveau quartier, en suivant le sentier entre le village moderne de Delphes et le massif du Parnasse qui le surplombe.

C’est Théophile Homolle, helléniste et archéologue parisien, qui initia la Grande fouille de Delphes entre 1892 et 1903. Un défi alors : il fallut déplacer le village de Castri, installé sur le site antique, exhumer les ruines recouvertes par les constructions modernes, et mener tambour battant un chantier prévu pour durer dix ans seulement. Résultat : quelques déceptions, – le temple d’Apollon est apparu très délabré – mais aussi d’heureuses surprises, le stade, le gymnase, le théâtre, et une multitude de trésors, ces petits édifices en forme de temple, édifiés en l’honneur de la divinité installée dans ce cadre enchanteur, après avoir tué un affreux serpent. «Les équipes allaient de découvertes en découvertes et certaines statues sont devenues des références : les Jumeaux Argiens, l’Antinoüs et la Colonne des Danseuses, et tant d’autres», explique Véronique Chankowski, directrice de l’École française d’Athènes. Des merveilles abritées, avec d’autres artefacts trouvés sur le site – casques de bronze, satyres en terre cuite, têtes de griffons et de lions… – dans les 2 270 m2 du Musée archéologique de Delphes, un parallélogramme de pierre à la façade de pierre blanche. Dans la salle n° 13, debout sur les plus beaux pieds jamais sculptés de l’art grec, se tient la star de la collection : l’Aurige.

Le jeune conducteur de char, vainqueur de la course aux Jeux Pythiques de 478 ou 474 av. J.-C., fut exhumé en 1896 au nord de la Voie sacrée, entre le temple d’Apollon et le théâtre. Ses 182 centimètres faisaient de lui la première statue en bronze de l’époque classique (Ve et IVe siècles av. J.-C.) grandeur nature aussi bien conservée. Ironie du sort, c’est une catastrophe qui l’avait mise à l’abri : lors d’un séisme, en 373 av. J.-C., des pans entiers des Phédriades (les Brillantes), deux parois rocheuses du mont Parnasse qui embrassent le sanctuaire du côté nord, se détachèrent pour ensevelir le héros, le protégeant ainsi pendant deux mille deux cents ans.

De son attelage, on ne retrouva que deux antérieurs, un sabot et une queue de cheval, ainsi que des lambeaux de rênes. L’aurige, lui, était complet à l’exception du bras gauche, drapé dans son long chiton, tenue habituelle des conducteurs de chars, le front ceint du bandeau de la victoire, et, surtout, doté d’un regard venu du fond des âges : des yeux bruns, de pierre et de verre, ombragés par des cils découpés dans le métal, d’un troublant réalisme. De nouvelles analyses, mobilisant les techniques de pointe – endoscopie, gammagraphie, spectrométrie, ultrasons… – sont en cours pour tenter de faire «parler» le champion. Découvrir peut-être de quelles carrières provenaient les métaux, cuivre, étain, argent, dont il est composé et l’atelier qui en fit usage.

Un effondrement brutal encore inexpliqué

«Le métier d’archéologue exige des connaissances et de l’imagination», dit Nicolas Kyriakidis. Les ruines qu’il a découvertes sont contemporaines de l’époque où l’Empire romain d’Occident finit de décliner. La peste justinienne frappait le bassin méditerranéen et les Slaves s’emparaient des Balkans. Alors, pour protéger leurs familles, pense l’archéologue, les Delphiens du VIe siècle construisirent un grand mur défensif. Deux générations plus tard, pourtant, la cité se vida et se transforma en un lieu désolé. Pourquoi ? Sous quel type de pression ? Pour répondre à ces questions, les archéologues devront creuser encore, et Nicolas Kyriakidis faire fonctionner son imagination. La Pythie, elle, reste muette sur le sujet.

