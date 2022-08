JUSTICE : FIN DE CALVAIRE POUR LES MRE ?

L’accès des MRE à la justice marocaine est rendu difficile par la distance mais également par la pandémie. Désormais le recours aux nouvelles technologiques, notamment la mise en place ce 16 juin d’une plateforme pour le dépôt de plaintes, signe l’approche de la fin du calvaire.

Le lancement de la plateforme numérique de services juridiques et judiciaires à distance au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE) marque un véritable tournant dans le parcours des justiciables où il se trouve (Pour l’instant, nous avons testé le lien http://www.mdcmre.rdv.gov.ma/, il ne semble pas encore opérationnel).

Fruit d’un partenariat entre les ministères de la Justice et celui chargé des MRE, du Ministère public, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de l’ADD, la plateforme est mise à la disposition des MRE du 15 juin au 15 septembre 2021, avec la promesse de la pérenniser.https://www.youtube.com/embed/efABvrMV4CM?feature=oembed

Ce lancement fait également suite à la signature ce 14 juin 2021 d’une circulaire commune par le Premier Président de la Cour de Cassation et Président Délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation et Président du Ministère public et le Ministre de la Justice.

Selon cette circulaire conjointe, il a été décidé de créer une cellule centrale dirigée par le Ministère Public pour prendre en charge le processus d’accueil des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger pour traiter leurs demandes et étudier leurs plaintes et griefs liés à la Justice dans le diverses poursuites publiques.

Dans le même contexte, des cellules régionales ont été créées au niveau des cours d’appel et des cellules locales au niveau des tribunaux de première instance, comprenant dans leur composition le juge d’instruction, les magistrats du ministère public et des agents ayant les qualifications appropriées, notamment la capacité d’écoute, de recevoir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, d’étudier leurs réclamations et de les orienter, en leur permettant de disposer de divers services de rapidité et d’efficacité afin de surmonter et résoudre leurs problèmes.

Source : Ecoactu.ma