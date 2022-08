Le discours du Trône est une incarnation des constantes auxquelles Sa Majesté le Roi a toujours adhéré (écrivain et journaliste libanais)

Le Caire – L’écrivain et journaliste libanais, Khairallah Khairallah a indiqué que ce qui distinguait le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23e anniversaire de Son accession au Trône, c’est qu’il incarne les constantes auxquelles le Souverain a toujours adhéré, dont la principale est l’intérêt continu pour le citoyen marocain et ses préoccupations.

Le journaliste et écrivain libanais a souligné dans un article paru lundi dans le journal londonien ‘’Al-Arab’’, sous le titre “Le citoyen en tête des constantes du Roi Mohammed VI”, que Sa Majesté le Roi a consacré une partie importante de son discours à la question de la famille et la femme en particulier, expliquant qu’«il ne s’agit pas ici d’accorder aux femmes des privilèges gracieux, mais plutôt de leur donner ses droits juridiques et légitimes».

Il a ajouté que le discours de SM le Roi a abordé tous les sujets qui concernent et préoccupent l’esprit du citoyen marocain, ces jours-ci, «ce qui reflète à quel point il est proche du peuple marocain et à quel point le peuple marocain est proche de lui».

Il a relevé que SM le Roi a évoqué la phase post-crise causée par la pandémie de la “Covid-19″ et ses effets, et a passé en revue les efforts considérables déployés par l’Etat, et les coûts élevés qu’il a supportés, pour faire face aux effets de cette épidémie, notant que le Souverain n’a pas non plus caché la présence de difficultés rencontrées par l’économie marocaine à la lumière des crises que connaît le monde et à la lumière de la sécheresse qui a impacté le secteur agricole marocain.

Face à cette situation, a ajouté l’auteur de l’article, Sa Majesté le Roi a tenu à garder l’optimisme, soulignant qu’il existe des solutions qu’il faut adopter au lieu de céder aux difficultés.

Il a poursuivi qu’”il était remarquable que la seule question extérieure que le Roi Mohammed VI ait abordée, si l’on exclut Sa référence aux principes généraux de la politique marocaine et à la préservation de l’unité du territoire national, soit l’Algérie”.

Une fois de plus, a écrit Khairallah Khairallah «Il y avait une main marocaine tendue vers l’Algérie, où ce n’est plus un secret que le régime est dans un état de fuite constante de sa crise interne a lancé des campagnes contre le Maroc. Le régime algérien est allé jusqu’à rompre les relations avec le Maroc il y a un an, avançant dans ce sens de fausses raisons et des illusions, alors que les frontières entre les deux pays sont fermées depuis 1994 sans aucune raison logique à cela».

Il a expliqué que Sa Majesté le Roi, dans un pari clair sur le peuple algérien et la conscience qu’il possède, a souligné que “les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente. Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur’’.

Le journaliste et écrivain libanais a rappelé que ce n’est pas la première fois que Sa Majesté le Roi appelle à des relations normales entre deux pays frères qui font face à de nombreux défis communs.

