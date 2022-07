Officier du Mossad : «Il y aura nécessité pour Israël d’agir contre l’Algérie !»

Par Nabil D. – La chaîne pro-israélienne i24 multiplie les menaces et les insinuations hostiles envers l’Algérie. Invité à s’exprimer sur la récente visite du chef d’état-major de l’armée israélienne au Maroc et la future implantation de bases militaires israéliennes à nos frontières ouest, l’ancien officier du renseignement israélien Raphaël Jerusalmy a affirmé, sur le plateau de la télévision sioniste émettant à partir de Paris, que «le Maroc est pour nous [Israël, ndlr] une porte sur l’Afrique où il y a parfois nécessité d’agir». «Les Marocains et les Israéliens, a-t-il appuyé, ont un ennemi commun, moins direct pour nous, mais c’est quand même l’Algérie, qui est un pays intégriste salafiste, mais aussi dans les pays d’Afrique centrale où les Iraniens opèrent». «Les Marocains ne vont certainement pas nous aider à attaquer l’Iran mais, par contre, avec eux, on peut menacer les intérêts iraniens en Afrique», a-t-il ajouté, en signalant au passage que le Makhzen «va acquérir pas mal d’armement auprès des industries militaires israéliennes».

Le média propriété de Patrick Drahi consacrait, dans le même temps, une émission spéciale à la visite du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, à Damas, où, rappelle-t-on, le chef de la diplomatie algérienne œuvre à réintégrer la Syrie au sein de la Ligue arabe lors du Sommet qui aura lieu à Alger en novembre prochain. «L’Algérie n’a pas caché son soutien au gouvernement syrien depuis le début [de la guerre civile dans ce pays, ndlr], décrivant ce qu’il s’est passé en 2011 comme étant une entreprise terroriste, au point qu’elle a reçu des menaces de pays arabes et européens qui l’ont avertie que son tour allait venir», a commenté la chaîne franco-israélienne, qui évoque des rapports, sans en préciser la source, selon lesquels «des groupes algériens ont pris part aux combats [en Syrie] aux côtés des forces syriennes et russes».

Cette fausse information rejoint la menace à peine voilée de l’officier israélien et dénote une stratégie d’escalade que le Maroc, Israël et la France adoptent dans leur rapport avec notre pays, perçu par ces trois alliés comme une entrave à leurs projets dans le Maghreb et en Afrique où les intérêts français et israéliens sont bousculés par la Russie et la Chine, deux alliés stratégiques de l’Algérie, dont i24 n’a pas nié le retour en force sur la scène internationale depuis l’opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, en tant que puissance énergétique qui pèse dans le cours des événements mondiaux.