Maroc : on en sait un peu plus sur les trois MRE décédés dans un tragique accident de la route

Les vacances au Maroc d’une famille de Marocains résidant à Ans (Liège) ont tourné au cauchemar. Cette famille a été victime d’un terrible accident de la route. Trois des quatre enfants du couple sont décédés sur le coup.

Les faits se sont déroulés cette semaine. Partis au Maroc pour y passer des vacances, les six membres de la famille Boujamaoui ont été frappés par une tragédie. Avec des cousins, oncles et tantes, ils se sont rendus mercredi dans une oasis pour s’y baigner. Sans la mère de famille et la fille aînée. A leur arrivée sur les lieux, ils commencent à se baigner. Soudain, l’un des cousins des Ansois se noie. Les secours ont tenté de le sauver, en vain. Cette tragédie pousse la famille profondément attristée à rentrer.

Le papa des Ansois, Brahim, prend place dans le véhicule des autorités. Le reste de la famille suivait le convoi qui transportait le corps de la jeune victime. Alors que l’oncle des enfants conduisait la voiture, un accident est survenu. L’oncle terriblement attristé par le drame qui venait de se produire dans l’oasis « était en pleurs au volant du véhicule » et aurait senti un malaise, rapporte La Meuse. S’ensuit une sortie de route d’une rare violence. Les trois enfants de la famille Boujamaoui, Youssef 13 ans, Yassin bientôt 5 ans et Ibtissam 15 ans, ainsi que deux de leurs cousins sont décédés sur le coup. Quant à l’une des tantes des enfants, elle a succombé à ses blessures vendredi.

La nouvelle a attristé de nombreux Liégeois, le RFC Liège où évoluait en U13 le jeune Youssef. « Youssef joue au RFC depuis 6 à 7 ans. Il a toujours évolué dans ce club. C’était un très bon joueur qui avait un comportement exemplaire. Il était toujours présent et présentait de nombreuses qualités sportives. Il était d’ailleurs repris en sélection liégeoise et avait déjà reçu des propositions de clubs élites. […] Les joueurs qui évoluaient aux côtés de Youssef sont bouleversés », indique Frédéric Debougnoux, coordinateur des jeunes au RFC Liège. Le club a présenté ses sincères condoléances à la famille, « avec une grosse pensée pour Brahim, très impliqué au RFCL lors des matchs à domicile où il n’hésite pas à officier en tant qu’arbitre de nos jeunes ». Le coordinateur du RFCL a par ailleurs annoncé qu’« un hommage sera rendu à Youssef, au sein du club, dans les jours à venir.

