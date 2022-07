7 éléments clés pour booster votre énergie

L’énergie représente un excellent baromètre pour notre mode de vie. Tout le temps fatigué? Pour moi c’est un signe que l’on peut optimiser certains éléments de notre mode de vie.

J’aime bien comparer notre énergie à notre compte de banque. Si mes finances ne sont pas idéales, que puis-je faire? Je regarde mon compte de banque afin de voir quels sont mes dépôts et retraits. Il est souvent surprenant de voir toutes les petites dépenses qui à la fin du mois s’accumulent et peuvent faire une grande différence dans un budget.

Les mêmes principes peuvent s’appliquer à notre niveau d’énergie. Si notre énergie est trop basse, nous pouvons regarder quels sont nos dépôts et retraits. L’exercice peut nous surprendre.

Voici 7 éléments clés qui peuvent contribuer soit à augmenter nos gains ou nos pertes, à nous de choisir:

Alimentation Exercice physique Sommeil et relaxation Connexion avec la nature Joie de vivre: selon certaines études sur le bonheur, être heureux augmenterait notre espérance de vie de 10 ans! Relations humaines: être entouré de gens qui nous soutiennent, vivre en harmonie avec nos proches. Ceci serait l’élément le plus important qui distingue les gens les plus heureux Sentir que nous avons des buts, que nous contribuons à quelque chose de plus grand que nous, que nous sommes utiles

La bonne nouvelle, c’est qu’avec quelques changements simples à mettre en place, on peut généralement voir une amélioration dans notre énergie en peu de temps.

Cette semaine, je vous invite à regarder votre « compte de banque énergie » et voir comment vous pourriez le rééquilibrer? Quels dépôts pourriez-vous augmenter et quels retraits diminuer?

