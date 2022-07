Un troisième programme en Techniques de gestion hôtelière offert au Collège LaSalle Crédit photo: Rodrigo Salomón Cañas / Pixabay

Après le DEC et l’AEC en Techniques de gestion hôtelière, le Collège LaSalle à Montréal offrira dès la fin août un certificat en Techniques de gestion hôtelière en apprentissage en milieu de travail, financé par Services Québec.

Le nouveau programme proposera une approche basée sur un apprentissage terrain, avec près de 50 % réalisé en entreprise – une entreprise partenaire de l’école, comme les hôtels Fairmont, ou une entreprise qui emploie déjà l’élève.

« C’est un gain de temps pour les 15 futurs étudiants parce que très souvent les étudiants doivent avoir un emploi, en plus de suivre leurs cours, rapporte Ingrid Beauvais, directrice Partenariats et Formation continue. L’entreprise va les rémunérer, ce qui facilite l’accès à la formation – nous sommes un collège privé et certains ne pourraient pas payer les frais de scolarité sans ça. L’avantage supplémentaire pour cette cohorte est que la formation sera payée par Services Québec. »

Le programme vise aussi à répondre aux besoins de l’industrie qui fait face à une pénurie de main-d’œuvre avec des étudiants en cours de qualification, voire une embauche au terme des 18 mois de cours. « Si l’étudiant arrête de travailler pour l’entreprise, il met en péril sa formation, donc c’est un moyen de rétention pour l’entreprise qui a également la capacité de former l’étudiant à son image », souligne la directrice.

L’importance grandissante de la gestion

Comparé au DEC qui dure 3 ans et élargit les compétences en gestion des opérations à la restauration et au tourisme, le nouveau programme est exclusif à l’hébergement. Les étudiants apprendront entre autres à effectuer des réservations, accueillir des clients, superviser l’entretien ménager, gérer les ressources humaines et matérielles et planifier les stratégies de promotion ou vente.

« On est dans une société où il y a un manque de main-d’œuvre partout ; les employés ont donc une plus grande capacité de négociation. Il faut avoir la capacité à bien les gérer, offrir un environnement de travail agréable et des défis stimulants… Tout ça s’apprend ! »

Rejoindre de nouveaux profils

En plus d’étudiants, d’autres profils sont attendus, notamment des personnes en reconversion ou en développement de compétences qui souhaitent obtenir un certificat reconnu et une expérience professionnelle – ce qui est considéré par la directrice comme étant un accélérateur de carrière. Le certificat permet de rechercher des profils qui ne souhaitent plus un format classique d’apprentissage. « Il est parfois difficile de ramener à l’école ceux qui ont touché au monde professionnel. Là, ils peuvent se sentir plus stimulés qu’en étant à temps plein sur les bancs d’école », s’enthousiasme Ingrid Beauvais.

Selon ses dires, la façon d’enseigner le DEC doit être modernisée pour répondre aux besoins de ces nouveaux étudiants qui souhaitent plus de flexibilité. Parmi les exemples possibles : la formation hybride avec un accès à des cours à distance. « On espère que le ministère va nous accompagner dans ces changements avec des mises à jour plus régulières des référentiels, bien qu’on est conscient qu’il y a tellement à faire que ce n’est pas évident, tempère la directrice. Chacun à notre niveau, on essaye de s’adapter aux réalités du marché, tout en restant dans le référentiel. »

Des réunions d’information collective sont organisées chaque mercredi à 10h pour que les gens puissent s’informer en vue d’une inscription. Ingrid Beauvais ajoute : « Il y a un manque d’intérêt envers ces programmes parce que l’étendue des métiers qu’ils peuvent offrir, de l’intelligence artificielle au marketing en hôtellerie, est souvent méconnue des jeunes au niveau secondaire. »

Source : HRI