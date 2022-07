Maroc : Nouvelles Restrictions Aéroportuaires

Virus Logic. Viral Epidemic series. 3D Illustration of Coronavirus particles and micro space elements related to virus, epidemic, infection, disease and health

En raison des restrictions aéroportuaires supplémentaires imposées par les autorités de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol ainsi que celles des aéroports avoisinants, nos vols AT850 et AT851 prévus initialement vers/de Amsterdam seront transférés à l’aéroport de Maastricht entre le 16 juillet et 10 Août 2022.



Au-delà de cette date et si cette situation perdure, un nouveau dispositif sera mis en place, et cela afin de faciliter au maximum les voyages de nos Clients, durant cette période particulière.



Nos clients concernés par ce changement, recevront un SMS ou e-mail si les coordonnées sont fournies lors de la réservation.



Pour vérifier le statut des vols, consultez la rubrique « gérer la réservation » sur notre page: Gérer ma réservation – Royal Air Maroc

Situation des vols de et vers Amsterdam (Pays-Bas)

Dernière mise à jour 2022-07-15 07:51:58.0

Suite à la décision des autorités aéroportuaires d’Amsterdam (Pays-Bas) de réduire le nombre de vols et de passagers, au départ et à l’arrivée de l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, certains vols de la compagnie nationale Royal Air Maroc, et à l’instar de toutes les compagnies aériennes opérant sur cette escale, seront affectés.

En réponse à cette situation, et afin d’assurer l’acheminement d’un maximum de passagers, les vols AT850 et AT851 reliant Casablanca à Amsterdam (dans les deux sens) au cours de la période allant du 07 au 15 juillet, seront transférés à l’aéroport de Rotterdam au lieu de celui d’Amsterdam. Au-delà de cette date et si cette situation perdure, un nouveau dispositif sera mis en place.

Les clients concernés seront informés, au fur et à mesure, de toutes les dispositions prises à cet égard. Ils auront aussi la possibilité de modifier le point de départ ou de destination au sein de l’Europe, pour la même date de voyage et sans frais.

La situation à l’aéroport d’Amsterdam s’ajoute aux diverses perturbations que les compagnies aériennes traversent actuellement, dans la majeure partie des aéroports européens. Royal Air Maroc ne ménagera aucun effort pour informer en temps réel, et proposer les solutions les plus adaptées pour faciliter les déplacements de ses clients, notamment les Marocains du Monde.

Les services de Royal Air Maroc, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, sont mobilisés pour fournir aux clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments qui risquent d’être causés par cette situation indépendante de la volonté de la compagnie.

Actualisation des conditions d’entrée vers le Maroc à partir du 17 Mai 2022

Dernière mise à jour 2022-07-05 08:34:01.0

A compter du 17 Mai 2022, à 23 :00, conformément à l’information communiquée par la Direction Générale de l’Aviation Civile Marocaine, les voyageurs dont la destination finale est le Maroc peuvent être acceptés sur un vol international Royal Air Maroc s’ils disposent :



• Pour tout voyageur de 12 ans et plus :

– Du pass vaccinal valide OU du résultat négatif d’un test PCR de moins de 72H,

– De la fiche sanitaire du passager à renseigner en ligne sur le lien suivant : https://www.onda.ma/form.php à imprimer, et à signer avant enregistrement.



• Pour tout voyageur de moins de 12 ans :

– De la fiche sanitaire du passager à renseigner en ligne sur le lien suivant : https://www.onda.ma/form.php à imprimer, et à signer avant enregistrement.



Pour plus d’informations sur la validité du pass vaccinal, nous vous invitons à consulter le lien suivant : https://www.sante.gov.ma



Les conditions ci-haut ne sont pas applicables aux voyageurs en transit au Maroc. Ces derniers sont tenus de se conformer aux exigences sanitaires de leur pays de destination finale.

Il est de la responsabilité exclusive des voyageurs de s’informer et de se conformer aux exigences sanitaires des pays de départ, de transit et de destination. Les exigences sanitaires des pays de départ, de transit et de destination peuvent être consultées via le lien : https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

Congestions aux aéroports de New York, Bologne et Montréal

Dernière mise à jour 2022-06-24 14:19:40.0

Nous informons nos chers Clients que les aéroports de New York, Bologne et Montréal risquent de connaitre de fortes congestions suite aux longues files d’attente au niveau des filtres de sûreté et aux pannes fréquentes de convoyeurs de bagages.

Si vous voyagez au départ de l’un de ces aéroports, nous vous invitons à prendre vos précautions et d’arriver suffisamment en avance afin de finaliser toutes les formalités et embarquer à temps.

Changement de Terminal à l’aéroport de Londres Heathrow

Dernière mise à jour 2022-06-22 14:22:20.0

Nous informons nos chers Clients qu’à partir du 22 Juin 2022, les départs et les arrivées des vols Royal Air Maroc à l’aéroport de Londres Heathrow (LHR) seront opérés au Terminal 4 au lieu du Terminal 2.