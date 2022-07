Polémique: les MRE seraient-ils « favorisés » à la frontière de Melilla?

La priorité est donnée aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) au niveau des passages aux frontières de Melilla, selon plusieurs témoins. Et cela suscite un début de polémique.

Pour rentrer au Maroc depuis Melilla, il faut compter plusieurs heures de queue. Mais au niveau des postes-frontières, les MRE auraient droit à un traitement de faveur, dénoncent certains habitants de l’enclave dans des déclarations au média local El Faro de Melilla.

Selon un habitant, ayant fait la queue pendant plusieurs heures, «des directives auraient été données du côté marocaine». «Les contrôles des voitures arrivant par bateau pour l’opération Marhaba sont plus exhaustifs et prennent plus de temps», a-t-on expliqué sur place à un autre témoin.

Pour rappel, l’opération Marhaba, appelé «Paso del Estrecho» (traversée du Détroit, en français) du côté espagnol, a démarré durant le mois de juin et se poursuivra jusqu’au mois de septembre.

Plusieurs millions de Marocains devraient rejoindre le royaume durant cette opération, qui inclut également les ports espagnols, évincés durant l’édition 2021.

