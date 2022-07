Maroc : un mort dans de violents feux de forêt, un millier de familles évacuées

Des incendies ravagent depuis jeudi plusieurs provinces boisées, faisant un mort et poussant des centaines de familles à être déplacées.Au moins 1600 hectares de massifs forestiers sont partis en cendres, et des dizaines d’habitations ont été détruites.Sous forte canicule, le pays enregistre jusque 45°C.

Alors que le feu ravage des milliers d’hectares en Gironde, des incendies sévissent plus largement au Sud de l’Europe, mais aussi par delà la Méditerranée, de l’autre côté du détroit de Gibraltar. Le Maroc est en proie depuis mercredi à de violents brasiers dans des régions boisées reculées du nord du pays. Une personne a trouvé la mort dans les incendies, qui ont entraîné l’évacuation d’un millier de familles, ont indiqué vendredi les autorités à l’AFP.

« Le corps d’une personne atteinte de brûlures multiples a été retrouvé » dans un des foyers dans la région de Larache, selon un communiqué des autorités. Au moins 1600 hectares de massifs forestiers ont été détruits dans les provinces de Larache, Ouezzane, Tétouan et Taza, dans le nord du pays, selon un bilan provisoire des autorités locales.

« Nous avons peur pour nos maisons »

Surpris par la vitesse de la progression de l’incendie, des villageois ont quitté précipitamment leurs maisons, amenant avec eux bovins et chevaux lorsque possible. La progression rapide des flammes, attisées par le « chergui », un vent chaud venant du Sahara, a ainsi contraint 1100 familles à évacuer une quinzaine de douars, des villages, dans les zones incendiées de Larache. Un foyer a été éteint et un autre est sous contrôle dans cette province, selon les autorités locales.

Sur des images impressionnantes publiées par le média indépendant marocain Le360 sur Twitter, on aperçoit des colonnes de flammes embraser des arbres et dégager de lourds panaches de fumée noire, à quelques mètres à peine d’immeubles et de dizaines d’habitants.

« C’est la chaleur qui cause ce genre d’incendie. C’est hier à l’aube que le feu a atteint notre village mais nous avons confiance dans les pompiers pour l’éteindre », a expliqué à l’AFP Ahmed Mezouar, 58 ans, un habitant de Larache. « Nous avons peur pour nos maisons. Un village à côté a été entièrement encerclé par le feu. Les habitants ont été évacués par les pompiers, pour l’instant nous sommes à l’abri du feu », s’est-il rassuré.

Par ailleurs, quelque 645 habitants ont été évacués dans les provinces de Taza et Tétouan. Dans cette dernière, près du port de Tanger, une soixantaine de maisons ont brûlé et près d’une centaine de bovins ont péri. Un petit village de la région de Ksar El Kebir a aussi été complètement détruit par les flammes.

« Les efforts se poursuivent dans l’espoir de maîtriser ces incendies dans les prochaines heures », avait expliqué jeudi Fouad Assali, le directeur du Centre de gestion des risques climatiques forestiers (CRCF), cité par l’agence de presse MAP. Outre quatre bombardiers d’eau Canadair de l’armée, des centaines d’éléments de la Protection civile, des Eaux et Forêts, des Forces armées royales (FAR) et de la gendarmerie, assistés des autorités locales et de volontaires, ont été mobilisés pour stopper la progression du feu. Des renforts ont été dépêchés sur place.

Ces incendies violents s’expliquent notamment par une vague caniculaire qui frappe le Maroc depuis plusieurs jours, avec des températures approchant les 45 degrés Celsius, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. Ces températures devraient se maintenir jusqu’à lundi dans certaines provinces, dont celle de Larache, a indiqué la Direction générale de la météorologie à la chaîne de télévision marocaine 2M.

Source : TF1