Marie-Christine Marghem craint le scénario catastrophe: « Vous allez voir: au retour des vacances, les Belges vont être rationnés en électricité »

L’ex-ministre de l’Énergie Marghem alerte sur les risques d’avoir trop de renouvelable.

©Bauweraerts Didier

Pour éviter le scénario catastrophe, il faut maintenir la totalité de notre parc nucléaire en état de marche. » C’est le mantra que répète inlassablement Marie-Christine Marghem depuis des mois. Ministre fédérale de l’Énergie de 2014 à 2020, la députée libérale craint que le mix de production énergétique belge qui allie renouvelable, centrales au gaz et réacteurs nucléaires ne soit suffisant pour éviter des rationnements d’électricité.

« Vous allez voir en septembre-octobre. Les gens vont rentrer de vacances, il faudra mettre les enfants à l’école et ils ne sauront pas payer leurs factures. Notre consommation de gaz va être rationnée, aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens. Puisque la ministre veut faire de l’électricité avec du gaz, on va aussi être rationnés en électricité. La facture d’électricité du citoyen va augmenter. Tout va augmenter. Tout va s’enchaîner et monter à une vitesse ingérable. »