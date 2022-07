Marhaba 2022 : le gouvernement interpellé sur les souffrances des MRE

La hausse des prix des billets d’avion et les tests PCR compliquent voire constituent un frein au retour des Marocains résidant à l’étranger (MRE) au Maroc. La députée du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Imane Lamaoui, appelle le gouvernement à faciliter les déplacements des MRE.

« De nombreuses familles marocaines se retrouvent cette année dans l’incapacité » de rentrer au Maroc pour y passer les vacances ou célébrer l’Aïd al-Adha « en raison des dépenses trop élevées », note la parlementaire Imane Lamaoui dans une question adressée à la ministre du Tourisme. Elle évoque notamment la flambée des prix des billets d’avion. « Prenant à titre d’exemple les habitants du sud-est du Maroc que je représente. Il n’y a pas une famille qui n’attend pas une ou plusieurs personnes de sa famille de la diaspora. Cependant, cette hausse des prix des billets les dissuadera de rentrer », a expliqué l’élue de la région du Draa-Tafilalet.

L’autre difficulté à laquelle font face les MRE et leurs familles, ce sont les tests PCR. « Il y a des familles de MRE composées de plusieurs membres, qui se trouvent dans l’obligation de faire des tests PCR Covid–19, ce qui alourdit sans aucun doute le fardeau de ces familles avec davantage de dépenses imprévues », a commenté Imane Lamaoui. « Dans ces conditions économiques que traverse le pays, nous devons de toute urgence faciliter les déplacements de notre communauté, qui a démontré sa persistance et son aide à son pays, notamment lors de la crise sanitaire du Covid-19 », a-t-elle lancé.

Dans une déclaration à Hespress, Zoubir Bouhouth, expert dans le domaine du tourisme, estime que seul le recours au programme ordonné par le roi Mohammed VI et mis en œuvre l'année dernière pourrait faciliter le retour des MRE au Maroc cet été. Le souverain avait en juin 2021 ordonné à l'ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien et maritime de pratiquer des prix raisonnables afin de faciliter le retour des MRE.

Source : Bladi