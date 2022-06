L’étau du fisc se resserre autour des influenceurs marocains

© Copyright : DR

La Direction générale des Impôts (DGI) marocaine déploie de nouveaux moyens pour traquer les youtubeurs, instagrameurs, tiktokeurs et autres influenceurs qui génèrent d’importants revenus.

Alors que certains influenceurs ont déjà conclu un accord à l’amiable avec la Direction générale des impôts (DGI) et promis de se conformer à la loi, d’autres tentent toujours d’échapper au fisc. Fort de ce constat, l’administration fiscale affiche sa détermination à en finir avec l’impunité fiscale. Elle déploie désormais de gros moyens pour lutter efficacement contre la fraude. La DGI accède désormais aux données telles que les relevés bancaires, etc et obtient toutes les preuves nécessaires concernant le gap entre les gains réellement réalisés et ceux officiellement déclarés des influenceurs.

« De mémoire de conseiller fiscal, c’est la première fois que j’apprends que les services des impôts accèdent directement aux relevés bancaires des contribuables sans même qu’ils fassent l’objet d’une vérification fiscale. C’est vraiment un contrôle en amont inédit. Ce procédé pourrait être désormais étendu à d’autres catégories de contribuables tels que les architectes, les avocats, les médecins… en cas de minoration de leur chiffre d’affaires », explique un professionnel au journal L’Économiste.

Le fisc aux trousses des influenceurs

© Copyright : DR

Au Maroc, la Direction Générale des Impôts (DGI) a décidé de traquer les influenceurs marocains afin de lutter contre la fraude fiscale. Bon nombre de youtubeurs et d’influenceurs marocains ont recours à des cabinets d’avocats internationaux spécialisés dans l’évasion fiscale pour placer leur revenu dans des paradis fiscaux en contrepartie d’une commission conséquente.

L’Administration fiscale veut en finir avec l’impunité fiscale. Dans ce sens, le Parlement a approuvé une nouvelle disposition visant à augmenter l’assiette fiscale, garantir l’équité, lutter contre la fraude cette année. Elle a dans son viseur les influenceurs. Dans un article intitulé, « Influenceurs, vaches grasses et impunité fiscale », le magazine marocain Le Temps fait savoir que la Direction Générale des Impôts (DGI) a interrogé des entrepreneurs de l’internet sur leurs revenus réalisés au cours des dernières années et qu’il en ressort que le nombre d’influenceurs en ligne ne cesse d’augmenter.

Le fisc veut « désormais avoir accès à tous les revenus, y compris les virements internationaux et les paiements en espèces ». D’ores et déjà, la DGI a déployé une équipe de contrôleurs fiscaux pour enquêter sur les revenus des influenceurs. Leur travail consiste à examiner le nombre de followers et d’abonnés sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram et le service vidéo YouTube. Il a été constaté que les revenus s’élèvent à environ 100 000 DH net par mois, voire plus.

Source : Bladi