Tombé malade au Maroc, un tiktokeur américain se réveille à l’hôpital et s’émerveille en recevant la facture

Une fois n’est pas coutume, le système hospitalier marocain se voit couvrir d’éloges. Une publicité assurée pour l’occasion par un tiktokeur américain de 23 ans, qui n’en revient toujours pas de son séjour d’une nuit dans un hôpital marocain.

Il s’appelle Christian Grossi, il a 23 ans, il est américain et il entreprend actuellement un voyage au Maroc, documenté sur son compte TikTok.

Malheureusement pour lui, le jeune homme a souffert d’une intoxication alimentaire au cours de son séjour et s’est littéralement effondré dans la rue, devant la porte de son immeuble, en proie à un malaise

Christian Grossi, qui raconte son périple dans une vidéo devenue virale depuis le 27 mai, explique avoir été secouru dans la rue. «Je me suis alors réveillé avec quatre hommes marocains qui m’ont versé de l’eau sur la tête en ne parlant que l’arabe à l’exception d’un mot.



Se sentant terriblement mal, il accepte d’être transporté aux urgences, où après avoir été rapidement admis, l’équipe médicale lui administre des antibiotiques et des anti-nausées via deux perfusions avant qu’il ne s’évanouisse à nouveau.



Lorsqu’il se réveille le lendemain matin dans une chambre d’hôpital, une infirmière l’invite à rentrer chez lui s’il se sent mieux, ce qui est le cas. Mais le jeune touriste explique alors l’angoisse qui s’est emparée de lui. «Je n’avais pas d’assurance maladie, donc je n’avais aucune idée de combien cela allait me coûter», a-t-il déclaré. Et pour cause, aux Etats-Unis les soins médicaux sont parmi les plus élevés au monde. En effet, le coût moyen d’une simple visite médicale aux urgences y varie entre 1.200 et 1.500 dollars, soit entre 12.000 et 15.000 dirhams.



Mais en recevant la facture de l’hôpital marrakchi où il a passé la nuit, Christian Grossi tombe littéralement des nues. La nuitée et les quatre médicaments qui lui ont été administrés ne lui auront coûté que… 31 dollars, soit moins de 310 dirhams.

Le nombre de commentaires postés par ses followers sur TikTok est tel que le sujet a littéralement viré au débat au sujet de la cherté du système de santé américain.

Source : Le 360